'Все понимают, что это российская война': Зеленский рассказал о 'хороших сигналах из Европы' о готовности более активно давить на РФ

На фоне текущих переговоров о мире в Украине, из Европы, которая на данном этапе к переговорам не привлечена, наше государство "получает хорошие сигналы". Это сигналы о готовности европейских стран не только продолжать, а "еще более активно давить" санкциями на страну-агрессора, потому что среди прочего именно это давление, а вовсе не желание мира заставляет российскую сторону вообще соглашаться на мирную дипломатию.

Это"хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил", считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он говорил в традиционном обращении к стране по итогам 27 января, уже 1434-го дня войны.

Санкции и военное давление на агрессоров

"Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы относительно готовности европейцев более активно давить на агрессора. Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России, на всю инфраструктуру российского экспорта нефти. Это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше. Уже видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил", – сказал глава украинского государства.

Чем для России сложнее, тем мир ближе, подчеркнул он.

По словам украинского лидера, со стороны европейских политиков есть "очень искреннее любопытство, что происходит" в текущих переговорах с Украины, Америки и российской стороны. Также есть "понимание, что это российская война", а это значит, "что ответственность также российская".

"Только что я говорил с Киром Стармером, премьером Великобритании. Говорили, в частности, об этих ударах (российских оккупантов, – OBOZ.UA), о необходимости защиты нашего государства и людей", – сообщил Владимир Зеленский и добавил, что также сегодня он имел разговоры с премьером Норвегии и канцлером Австрии.

Он определил главные задачи указанной дипломатической работы с европейцами:

"Четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, абсолютно четкие обязательства и возможности для восстановления Украины и, конечно, реальные возможности достойно закончить эту войну".

Удары оккупантов по Украине

"Сегодня в Одессе в течение дня спасательные работы, разбор завалов после российского удара. Пятьдесят два ударных дрона именно против города, много против центра Одессы, район вокруг "Привоза". Никаких военных объектов там не было, нет, и фактически все мишени российских "шахедов" – это обычные дома, простая гражданская инфраструктура. Жесткий был удар", – сказал президент Украины.

Он напомнил, что большинство дронов, летевших на Одессу, удалось сбить, но, к сожалению, не все, и поэтому три человека погибли.

"И это – один удар по одному городу. А накануне был еще российский удар по энергетике Харькова. Удар из РСЗО, реактивной системы залпового огня. Значительные были повреждения, и восстановление будет максимально быстрым – настолько, насколько это возможно", – пообещал глава государства.

Украинский лидер вспомнил также удар россиян по газовой инфраструктуре в западной части нашего государства. Он отметил "нашу ГСЧС Украины, и "Укрэнерго", и "Харьковоблэнерго", и поблагодарил "всех, кто работает и в Киеве, и на Киевщине, в Запорожье, на Днепровщине, Сумщине, Черниговщине, во всех областях, во всех общинах после ударов захватчиков".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 27 января, российские войска вновь устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город десятки беспилотников-камикадзе, в результате вражеской атаки в Одессе были повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

