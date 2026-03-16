Мэр Тернополя Надал и его богатые родственники: как на тестя оформили квартиру в центре Львова, а на дочь – имение в Майами

Городской глава Тернополя Сергей Надал за последние несколько лет попал уже в несколько коррупционных скандалов. НАПК обвинило его в конфликте интересов при начислении себе премий, а журналисты нашли у его дочери имение в Майами за 2 млн долларов.

OBOZ.UA в рамках серии публикации о городских головах рассказывает о состоянии Надала, а также о том, чем владеют его родственники.

Какое состояние задекларировал Надал

До 2010-го Сергей Надал работал в налоговой. Занимал должности от налогового инспектора до начальника отдела. Более 15 лет назад он выиграл городские выборы. Тогда же его жена Елена стала владелицей дома площадью почти 400 кв.м. Это дом в пригороде – селе Байковцы (смотрите фото).

У Надала также есть несколько квартир и земельных участков. Кроме того, в 2024-м он задекларировал автомобиль своего тестя Богдана Вербового. Речь идет об Audi Q7 2024 г.в, который купили якобы за 750 тыс. грн.

Даже сейчас такой автомобиль стоит около 5 млн грн. И это автомобили, которые имеют пробег и которыми уже пользовались. Тогда как Вербовой, вероятно, стал владельцем новой машины. Вероятно, сейчас она уже продана.

Богдан Вербовой – 76-летний тесть Надала. В 2013-м, когда его зять уже три года возглавлял Тернополь, мужчина приобрел квартиру во Львове на улице Леся Мартовича, 10. Это дом конца XIX века, известный как каменица Фридрихов.

Сейчас квадратный метр здесь стоит около двух тысяч долларов, тесть городского головы имеет квартиру площадью 85,3 кв.м. Богдан Вербовой зарегистрирован в Тернопольской области. Но именно в 2013-м во Львове училась дочь Надала – Анастасия. В 2017-м она закончила Львовский национальный университет им. И. Франко, который находится всего лишь в 800 метрах от квартиры, которую оформили на ее деда.

Надал против журналиста-расследователя: чем закончился громкий скандал

Тернопольский журналист Андрей Щесняк еще в 2022-м опубликовал на страницах издания РоІітегпо расследование о доме дочери Надала, который купили почти за 2 млн долларов в Майами. Расследователь нашел мужа дочери мэра, установил, где он жил раньше, сколько зарабатывал, где находится имение, которое оформили на дочь Надала.

Расследование посмотрели более 150 тыс. читателей, это один из самых популярных текстов за все время существования сайта РоІітегпо. Более того, его распространили на своих страницах не только тернопольские, но и общенациональные СМИ.

Сергей Надал был вынужден отреагировать. Через три дня после публикации он заявил, что его "маямские виллы" – фейк. Хотя на самом деле в тексте расследования говорилось о том, что домом владеет дочь мэра, а не сам городской голова. Кроме того, он добавил, что дочь Анастасия имеет "отдельную жизнь и свою карьеру".

На вопрос, действительно ли Анастасия Надал владеет имением в Майами и помогал ли он его купить, Надал не ответил. Тогда в РоІітегпо заказали в Государственном департаменте штата Флорида для предъявления в украинских судах официальные выписки из реестров, которые получили специальный штамп апостиляции, удостоверяющий действительность подписей, статуса лиц и печатей.

Так журналисты получили апостиль на Акт покупки Анастасией Родригес (Надал) 18 февраля 2022 года особняка за 1 млн 870 тыс. долларов по адресу 7300 SW 77th AVE, район Tropical Park округа Miamі-Dade.

Более того, в Politerno продолжили свое расследование и выяснили, что Анастасия Надал сначала арендовала апартаменты в кондоминиуме "Mint". "Mint" – одно из трех зданий комплекса Riverfront в районе Брикел в центре Майами. Другие два кондоминиума называются "Ivy" и "The Wind". Именно в "The Wind" 16 февраля 2023 года за 380 тыс. долларов Анастасия Родригес приобрела апартаменты №3315.

Действительно, как говорится в данных американских реестров, дом по адресу 7300 SW 77th AVE оформлен на Анастасию Надал. Сейчас его сдают в аренду за 16,9 тыс. долларов в месяц. Андрей Щесняк продолжение своего расследования сделать не может. На своей странице в Facebook (которую, как заявляет издание Politerno, взломали и удалили) мужчина размещал информацию о своем избиении и незаконной мобилизации якобы по заказу Надала. Мер из-за этих заявлений подал иск против журналиста, требуя еще и финансовую компенсацию за опубликованную информацию.

Некоторые тернопольские СМИ начали публиковать о журналисте материалы, которые имеют признаки заказных. В частности, издание "Тернопольская правда" заявила, что Щесняк "оказался наркозависимым". При этом, в материале журналиста 1978 года рождения называют 29-летним.

В качестве доказательства в "Тернопольской правде" опубликовали медицинский документ 2004 года, который невозможно легально достать. Жена журналиста на своей странице в Facebook написала, что Щесняк еще 17 лет назад прошел лечение в реабилитационном центре, потом еще семь лет помогал там наркозависимым.

Журналиста попытались дискредитировать. Надал от скандала не пострадал. С момента публикации расследования прошло более трех лет. Как удалось выяснить OBOZ.UA, НАБУ расследует уголовное производство №42023000000001705 по признакам незаконного обогащения Надала. Но в судебном реестре есть только несколько документов, касающихся этого дела. В них есть отказ признать Щесняка разоблачителем.

Надал занимает должность городского головы Тернополя с 2010-го. Публичный конфликт у городского головы за последние годы был не только с журналистом. В 2023-м НАПК заявило, что мэр Тернополя с 2021 и в течение 2022 года премировал себя в максимальном размере и предоставлял себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

Отметим, за последние годы годовой доход Надала, согласно декларации, составляет около 898,6 тыс. грн (74,8 тыс. грн в месяц). В 2021-м он действительно задекларировал зарплату в 1 млн 354 тыс. грн (112,8 тыс. грн в месяц). Однако, в 2022-м зарплата была даже меньше, чем в 2020-м. Протокол о конфликте интересов Надал обжаловал в Тернопольском горрайонном суде.

В то же время квартиру в центре Львова, которую оформила на тестя-пенсионера, и имение дочери в США НАПК публично не комментировали.

Подробнее о связях Сергея Надала и его окружения, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.