'Откуда он возьмет еще деньги?' Бессент заверил, что Путин ничего не выиграет от роста цен на нефть. Видео

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Россия фактически не получает дополнительных доходов даже в случае резкого роста мировых цен на нефть. Из-за ограничений и дисконтов Москва может зарабатывать примерно те же средства, что и раньше.

Об этом Скотт Бессент сказал во время эфира CNBC. Он прокомментировал влияние колебаний нефтяных цен и экономику России.

Рост мировых цен на нефть сам по себе не означает автоматического увеличения доходов Кремля. Из-за санкций и ограничений Россия вынуждена продавать свою нефть со значительными скидками.

"Что выгоднее? Если цена на нефть прыгнет до 150 долларов, но Путин получит 70% от этой суммы, или если цена останется на уровне 95-100 долларов? В каком случае он получит больше денег? Если цена прыгнет до 150 долларов. Итак , грубо говоря, его казна останется без изменений", – прокомментировал министр финансов США.

Разница между такими сценариями для российского бюджета может составлять лишь около двух миллионов долларов в день – сумму, которая почти не влияет на финансовые возможности государства. Нынешние колебания на нефтяном рынке имеют краткосрочный характер. Бессент говорит, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке рынки постепенно вернутся к более сбалансированному состоянию, а цены могут корректироваться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

