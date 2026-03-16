11 июня матчем-открытия на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико стартует чемпионат мира 2026 года. Финал турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке, где будет сыгран 104-й матч и определится чемпион 23-го мундиаля.

Продолжая вспоминать историю мировых первенств, сегодня обратимся к седьмому чемпионату мира, который состоялся в Чили в 1962 году.

Отбор: 54 заявки и сложный путь к финалу

Желание участвовать в турнире выразили 54 национальные сборные. Однако несколько команд позднее снялись с турнира — среди них были Судан, Румыния, Канада и Объединенная Арабская Республика.

Две сборные получили путевки автоматически: действующий чемпион мира — Бразилия, и команда страны-организатора — Чили.

Шесть команд, игравших в финальной стадии чемпионата мира 1958 года, не смогли пройти квалификацию. Среди них оказались серебряный призер Швеция и бронзовый призер Франция, а также сильные сборные Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Уверенный отбор сборной СССР

Успешно прошла квалификацию сборная СССР. Ее соперниками в группе были команды Турции и Норвегии. Советская команда выиграла все четыре матча, забив 11 мячей и пропустив 3, уверенно выйдя в финальный турнир.

Всего в решающей стадии чемпионата выступали 10 европейских сборных.

Землетрясение едва не сорвало чемпионат

Подготовка к турниру проходила в чрезвычайно сложных условиях. В мае 1960 года в Чили произошло мощнейшее в истории человечества землетрясение.

Из-за разрушений организаторам пришлось внести изменения в план турнира: количество городов-организаторов сократили с восьми до четырех.

Несмотря на трудности, чемпионат состоялся. Матч-открытие прошел 30 мая 1962 года на стадионе Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos в Сантьяго – хозяева турнира победили сборную Швейцарии со счетом 3:1.

Групповой турнир: драматичные матчи

Сборная СССР играла в группе с командами Уругвая. Югославии и Колумбии.

Результаты матчей: победа над Югославией — 2:0, ничья с Колумбией — 4:4 (при счете 3:0 советская команда позволила сопернику сравнять счет), победа над Уругваем — 2:1.

Набрав 5 очков, сборная СССР заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал. Вместе с ней борьбу продолжила команда Югославии. Однако на стадии четвертьфинала советская команда уступила хозяевам турнира — сборной Чили 2:1.

В составе сборной СССР выступали представители семи клубов, а киевское "Динамо" представлял нападающий Виктор Каневский.

Полуфиналы и финал

В полуфиналах встретились: Чили — Бразилия, Чехословакия — Югославия.

Бразильцы победили хозяев турнира – 4:2. Дублями отметились легендарные нападающие Гарринча и Вава. Во втором полуфинале Чехословакия обыграла Югославию – 3:1.

Финал турнира между Бразилией и Чехословакией оказался очень напряженным. После первого тайма счет был 1:1, но во второй половине встречи голы Вавы и Марио Загалло принесли победу бразильской сборной — 3:1.

Таким образом, Бразилия во второй раз в истории стала чемпионом мира. Тренер сборной Чехословакии после финала признал: "Бразильцы — это действительно великая команда, высший образец современного футбола".

Матч за третье место

В игре за бронзовые медали встретились Чили и Югославия. Хозяева турнира победили 1:0. Решающий мяч полузащитник Эльядо Рохас забил за 40 секунд до финального свистка.

Лучшие игроки турнира

Лучшим футболистом чемпионата был признан полузащитник Чехословакии Йозеф Масопуст. Среди других лауреатов турнира: лучший вратарь — Вильям Шройф, лучший защитник — Карл-Хайнц Шнеллингер

Звание лучших бомбардиров разделили сразу шесть игроков, забивших по четыре мяча: Гарринча, Вава (оба – Бразилия), Дражан Еркович (Югославия), Флориан Альберт (Венгрия), Леонель Санчес (Чили) и Валентин Иванов (СССР).

Следующий, восьмой чемпионат мира, прошел в 1966 году в Англия. Он стал рекордным на тот момент по количеству заявок — 72 страны выразили желание принять участие в отборе на мундиаль.