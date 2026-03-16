Ночью ударят морозы: синоптик рассказала, когда после похолодания в Украину вернется тепло

Во вторник, 17 марта, в некоторых регионах Украины ожидается существенное похолодание. В частности, в Киевской области столбики термометров ночью опустятся до -2 градусов.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram. Она добавила, что потепление украинцам стоит ожидать с 23 марта.

Подробнее о погоде

По словам метеоролога, 17-го марта резко похолодает на востоке, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Днем температура воздуха там составит +4 – +8 градусов.

Теплее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +10 – +16 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют днем +8 – +11 тепла.

"Кстати, хотя и завтра не так тепло, однако ветер обещает быть тихим, поэтому может быть уютно на улице, если правильно одеться. Начинают понемногу появляться дожди – завтра небольшие пройдут в восточной части и в околокарпатских областях", – говорится в сообщении.

В то же время, отметила Диденко, большинство регионов Украины 17 марта еще останутся под влиянием сухой и солнечной погоды.

В Киеве ожидается свежая, солнечная и сухая погода. Ночь будет холодной – около 0 градусов, на окраинах до -2 мороза, а днем температура поднимется до +7 – +9 градусов.

"Ближайшая неделя будет в Украине прохладной, внимательно следите за свежими прогнозами и одевайтесь соответственно. Мытье окон стоит отложить, чтобы не простудиться. А потепление придет через неделю, как раз на Всемирный день метеоролога, 23-го марта", – отметила синоптик.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок

Как писал OBOZ.UA, во многих областях нашей страны, в частности на западе, юге и частично в центре, метеорологическая весна уже наступила. Она фиксируется, когда средняя температура за сутки стабильно превышает 0 градусов и растет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!