"Немедленно остановили все процессы": РФ в очередной раз атаковала объекты "Нафтогаза"

27 января Россия ударила по объекту критической инфраструктуры "Нафтогазу" в западном регионе, вызвав пожар и задымление, технологические процессы были немедленно остановлены. Из-за возможного загрязнения воздуха жителей призывают не выходить без надобности на улицу и придерживаться рекомендаций медиков.

Об этом сообщают в "Нафтогазе". По официальной информации компании, сразу после атаки было принято решение об остановке технологических процессов на объекте.

Такой шаг объясняют соображениями безопасности – прежде всего для защиты работников и предотвращения возможного загрязнения окружающей среды. На месте происшествия оперативно начали работу подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил глава компании Сергей Корецкий, российские удары по энергетической инфраструктуре имеют системный и целенаправленный характер. Только с начала января это уже пятнадцатая атака именно на объекты группы "Нафтогаз". Компания вынуждена работать в условиях постоянной угрозы, совмещая ликвидацию последствий обстрелов с поддержанием стабильной работы энергосистемы страны.

Отдельное внимание уделяется безопасности жителей прилегающих территорий. Из-за возгорания нефтепродуктов в районе объекта возникло задымление. В связи с этим Золочевский районный отдел ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" обнародовал рекомендации для населения.

Медики и специалисты по общественному здоровью призывают плотно закрывать окна в помещениях во время задымления, а также без необходимости не выходить на улицу. Если же пребывание на открытом воздухе неизбежно, рекомендуется использовать увлажненную маску или респиратор. Особенно осторожными советуют быть людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Сейчас в населенных пунктах начаты замеры качества воздуха на содержание вредных веществ, образующихся в результате сгорания нефтепродуктов. О результатах исследований обещают сообщить дополнительно после завершения лабораторного анализа.

Власти и экстренные службы призывают граждан соблюдать профилактические меры и сохранять спокойствие. "Мы работаем в условиях постоянной угрозы. Приоритет неизменный – безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы", – отметили в "Нафтогазе".

