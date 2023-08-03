'Все мы – граждане Украины': Зеленский в Берегово встретился с представителями венгерской громады. Фото и видео

В среду, 2 августа, президент посетил Закарпатскую область. Там в городе Берегово он встретился с представителями венгерской громады и украинскими воинами. Это была первая встреча в таком формате.

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Во время нее Зеленский поблагодарил венгерскую громаду за ее деятельность во время полномасштабного российского вторжения, в том числе за внимательное отношение к переселенцам из разных регионов. Об этом сообщает Офис президента и Telegram-канал главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Все мы граждане Украины: и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие наши национальные сообщества. Все мы защищаем наше государство, все мы помогаем нашим воинам – всем нашим героям. Спасибо нашим защитникам и защитницам! Спасибо венгерской громаде и всему Закарпатью за уважительное и бережное отношение к переселенцам, за то, что вы так принимали всех наших людей!" – написал гарант.

Он добавил, что страна-агрессор Россия представляет угрозу всем, кто ценит свободу и покой, она принесла страдания народам значительной части Европы: украинцам, венграм, полякам, чехам и другим.

"Наш общий враг органически не воспринимает идеи равенства, уважения, идеи одинаковой свободы для всех людей и для разных сообществ. Там, в их больной голове, всегда кто-то должен быть ровнее другого. Кто-то кого-то покоряет, кто-то порабощен. И всегда именно такой баланс в их исторической сущности, смысле их подхода к людям. Такая у них система. На этот раз победа Украины спасет абсолютно всех в Европе благодаря крепости наших героев", – отметил Зеленский.

Президент также рассказал о работе над Украинской доктриной – документом, который очертит ключевые направления трансформации нашего государства. Он подчеркнул, что рассчитывает на участие каждого украинского сообщества и громады в подготовке этой доктрины.

А городской голова Берегово Золтан Бабьяк напомнил, что Владимир Зеленский использовал венгерский язык в новогоднем обращении. "Вы – первый президент Украины, который использовал наш родной язык в обращении. Было очень приятно это слышать! Спасибо за то, что вы нашли возможность встретиться с нами", – сказал чиновник.

Президент также вручил присутствующим на встрече военнослужащим государственные награды: ордена "За мужество" III степени и медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье, чтобы вместе с руководителями области обсудить ключевые направления его развития. Одним из таких станет добыча соли из месторождения на границе украинско-румынской границы, которая после сильных наводнений в состоянии упадка.

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