'Возможности, которые десятилетиями не использовались': Зеленский очертил перспективы развития экономики Закарпатья. Видео

Президент Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье, чтобы вместе с руководителями области обсудить ключевые направления его развития. Одним из таких станет добыча соли из месторождения на границе украинско-румынской границы, которое после сильных наводнений переживает состояние упадка.

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Об этом сам глава государства рассказал через пресс-службу своего Офиса. Он также опубликовал кадры координационного совещания, где ему презентовали первый минерал закарпатской соли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это первая соль, добытая из Тереблянского месторождения, буквально на днях, 28 мюля 2023 года. Я замечу, что это наша маленькая победа, и теперь Закарпатье будут иметь собственную соль", – торжественно объявил украинскому гаранту глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

От себя Зеленский добавил, что в регионе проводится множество и других важных для всей Украины проектов. Здесь проходят реабилитацию наши воины, а также идет разработка социально-экономических инициатив.

"Продолжаем развивать те возможности, которые десятилетиями не использовались. Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL,возобновили движение через реку Тересва в Закарпатской области. В конце июля там обрушился мост.

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