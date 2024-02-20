Все меньше украинцев хочет, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

Согласно социологическому опросу, все больше украинцев не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Только за январь количество таких граждан увеличилось на 9%.

Об этом идет речь в опросе Киевского международного института социологии. Так, 53% украинцев считают, что Зеленский должен участвовать в следующих президентских выборах.

Этот показатель снизился с 59% в декабре 2023 года.

При этом растет доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года.

Наименьшую поддержку участия Владимира Зеленского в следующих выборах оказывают жители Запада и Юга, в то время как жители Центра и Востока оказывают наибольшую поддержку в этом вопросе.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Украине, если они будут проходить до завершения войны с Россией. Свое решение глава государства обосновал тем, что "не может скрыться во время войны".

Президента украинцы должны выбирать весной 2024-го. И сейчас ведутся дискуссии о возможности проведения президентских выборов, ведь, по словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, Конституция, изменения в которую во время военного положения вносить нельзя, не содержит запрета на проведение избирательного процесса во время войны. Закон депутаты вполне могут менять.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого нужно обеспечить условия явки на избирательные участки не только находящихся за рубежом граждан, но и военных без ущерба для фронта.

Впрочем, уверен глава государства, "общество не готово это поддерживать" и вряд ли позволит парламенту и правительству тратить деньги во время войны на проведение выборов. Также Зеленский отметил, что при условии проведения голосования будет особенно остро стоять вопрос безопасности.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что выборы в нашей стране не будут проводиться до завершения войны с РФ. Об этом можно говорить только после прекращения действия режима военного положения.

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