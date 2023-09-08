Украина может провести выборы в 2024 году: Зеленский назвал условия

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого требуется обеспечить условия явки на избирательные участки не только граждан, находящихся за границей, но военных без ущерба для фронтовых действий.

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Об этом политик сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Зеленский подчеркнул, что на этот раз выборы будут вопросом не столько демократии, сколько безопасности.

"И главное – что делать с временно оккупированными территориями. Есть такие, что с 24 февраля под оккупацией – они тоже украинцы", – резонно заметил государственный лидер.

Напомним, ранее президент указал, что международные наблюдатели должны спуститься в окопы, чтобы обеспечить прозрачное голосование на очередных политических выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно социологическим исследованиям, большинство украинцев против любых выборов до наступления победы в развязанной Россией войне. Только 3% людей поддерживают процесс переизбрания лидеров страны в это время.

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