'Российская ИПСО': Данилов расставил точки над 'i' по поводу проведения выборов в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы в нашей стране не будут проводить до завершения войны с РФ. Об этом можно будет говорить только после прекращения действия военного положения.

Об этом Данилов сказал в понедельник, 18 сентября, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он также отметил, что причиной такой популярности темы выборов в информационном пространстве Украины является информационно-психологическая операция страны-агрессора РФ.

Именно из-за действий России и статей некоторых СМИ сложилось мнение о том, что проведения выборов в Украине якобы требуют партнеры нашего государства.

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"Сначала запустила ИПСО Российская Федерация, затем некоторые из изданий начали говорить, что это якобы требование наших партнеров. Такого требования нет и не может быть, потому что, подчеркиваю, у нас четко прописаны в законодательстве все эти процессы. Как закончится война, если не будет военного положения, тогда мы можем об этом начинать говорить", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что вопрос выборов во время войны очень опасен. "Если в окопы зайдут агитаторы, это может драматически закончиться для нашей страны", – говорит Данилов.

Ранее Данилов уже говорил, что в Украине во время войны организовать выборы практически невозможно. Он отметил, что предвыборная агитация не может проходить в окопах, где находятся сотни тысяч украинцев.

Напомним: парламентские выборы в Украине были запланированы на октябрь 2023 года, а президентские – на весну 2024 года. Но из-за военного положения провести их невозможно, поскольку это запрещает закон. Следовательно, голосование возможно только после окончания войны.

Как известно, Избирательный кодекс Украины обязывает начать избирательный процесс не позднее месяца со дня прекращения или отмены военного положения

Как сообщал OBOZREVATEL, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил украинцев, что ближайшие политические выборы в стране не будут проводиться через приложение "Дія". В этом направлении не ведется никаких предварительных процессов и процедур.

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