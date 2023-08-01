'Время протрезветь': сенатор США ответил на ядерные угрозы Медведева

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на ядерные угрозы Украине заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик призвал его и других россиян, допускающих использование ядерного оружия в Украине, "протрезветь" и осознать, что их варварское вторжение в нашу страну не работает.

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Об этом сенатор написал в своем Twitter. Он подчеркнул, что своевременный выход РФ из Украины позволит спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это будет нападением на само НАТО ввиду близости Украины к территории Альянса", – предупредил Грэм.

"Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели", – добавил он.

Напомним: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев через несколько часов после взрывов в Москве 30 июля снова начал угрожать Украине, заговорив о ядерном оружии. Он заявил, что страна-террорист РФ пойдет на такой шаг в случае успешного контрнаступления ВСУ.

"Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", – выдал очередное абсурдное заявление Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР рассказали, что решение Кремля относительно размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Это только может стать дополнительным инструментом для шантажа;

– США внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Пока там не видели никаких оснований для корректировки размещения наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.