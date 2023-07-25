'Это повторение Карибского кризиса': в ГУР рассказали, зачем России ядерное оружие в Беларуси, и оценили угрозу для Украины

Решение Кремля по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Это только может стать дополнительным инструментом для шантажа.

Видео дня

Такое заявление заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Юсов сказал, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это повторение Карибского кризиса.

"Для Украины это принципиально ничего не меняет. Это повторение Карибского кризиса, только уже ближе и меньше по масштабам", – объяснил он.

Представитель ГУР добавил, что российское ядерное оружие на территории Беларуси является дополнительным инструментом для шантажа, давления, а также возможных переговоров и повышения ставок. Как он объяснил, то оружие, которое разместили, могут и забрать, если кто-то захочет говорить с диктатором и пойдет на какие-то переговоры.

Юсов подчеркнул, что глобально ни для Европы, ни для Украины это ничего не меняет.

"У нас граница с РФ настолько велика, и ядерные объекты, в том числе и элементы ядерного оружия находятся на разных участках, то есть для Украины это ничего не меняет… В принципе речь идет именно о шантаже и повышении ставок: "Начните, пожалуйста, со мной говорить хоть кто-то, а там, возможно, мы что-то придумаем и к чему-то договоримся", – резюмировал он.

Напомним, 25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны.

А 16 июня с подобным заявлением выступил Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

В то же время руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж отметил, что если в Беларусь и перевезут ядерное оружие РФ, то будет руководить этим вооружением глава Кремля Владимир Путин.

"Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерное государство, а как ядерное государство бандитского типа, которое приобрело и разместило ядерное оружие", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что вмешаться в эту ситуацию должны не только страны Запада, но и другие государства, в частности Китай и Индия, которые также должны быть заинтересованы в предотвращении глобальной ядерной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Лукашенко раскрыл секрет, как получить ядерное оружие от России. По его словам, все "очень просто" – нужно лишь иметь тесные отношения с Москвой;

– ранее в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!