"Время имеет решающее значение": в Швеции выступили с заявлением о военной помощи Украине

Президент Швеции Ульф Кристерссон призвал партнеров как можно быстрее объединиться, чтобы помочь Украине и заставить РФ прекратить войну. По его словам, время имеет решающее значение в спасении жизней.

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Такое заявление Ульф Кристерссон обнародовал в понедельник, 14 июля, на официальной странице в соцсети X. Он, в частности, приветствовал решение президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву.

"Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию", – написал он.

Ульф Кристерссон добавил, что Швеция как один из крупнейших доноров Украины и вместе с союзниками по НАТО продолжит делать свой вклад в "быстрые и существенные поставки Украине".

"Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", – подытожил президент Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что может одобрить против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Он пообещал "очень жесткие пошлины", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в течение 50 дней.

Американский лидер также объявил, что в понедельник НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия. Расходы возьмут на себя страны Евросоюза.

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что это только "первая волна" военной помощи и страны ЕС хотят быть частью процесса поставок. Достигнутую с Трампом договоренность он назвал отличными новостями для Украины.

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