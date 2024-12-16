Когда мне сказали, что Трамп пишет стихи, я, конечно, не поверил: что может быть более противоположным, чем Трамп и стихи, ведь речь шла о нём не в юные годы, когда возможно всё, а сейчас.

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Но уж совсем я был обескуражен, когда мне рассказали — со слов Станислава Белковского, — что его стихотворение перевела лично Юнна Мориц. Это само по себе показатель класса. К примеру, критики даже считают, что "Переведіть мене через майдан" знаменитого Виталия Коротича в переводе Мориц — самостоятельное произведение, которое не хуже оригинала.

То есть сам факт перевода Мориц означает и определённый — очень высокий — уровень первичного текста, и я заинтересовался, решив перевести то же стихотворение на украинский, но не с английского оригинала, а с русского перевода Мориц (как Филарет, кстати, переводил Библию — тоже с русского перевода).

Так что приведу оба перевода — 1) Юнны Мориц с английского оригинала Трампа на русский и 2) мой собственный — с русского перевода Мориц на украинский.

1) Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные ребра, —

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам…

(Это, кстати, — с телеграм-канала С. Белковского.)

2) Коли ретельно, Богородиці Соборе,

кути і лінії вивчав я страхітливі

твої, — я збагнув: у часи ці нещасливі

і я коли-небудь зроблю чудові твори…

Полностью отдаю себе отчёт в том, что в моём свободном переводе не так много даже от Мориц, не говоря уже (видимо) о Трампе, но что-то, надеюсь, осталось.

Он, конечно, не Шекспир, но коль от него всё зависит, то проявить уважение стоит и лишний раз перевести — не жалко.