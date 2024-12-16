Блог | Впервые: "французское" стихотворение Дональда Трампа — по-украински
Когда мне сказали, что Трамп пишет стихи, я, конечно, не поверил: что может быть более противоположным, чем Трамп и стихи, ведь речь шла о нём не в юные годы, когда возможно всё, а сейчас.
Но уж совсем я был обескуражен, когда мне рассказали — со слов Станислава Белковского, — что его стихотворение перевела лично Юнна Мориц. Это само по себе показатель класса. К примеру, критики даже считают, что "Переведіть мене через майдан" знаменитого Виталия Коротича в переводе Мориц — самостоятельное произведение, которое не хуже оригинала.
То есть сам факт перевода Мориц означает и определённый — очень высокий — уровень первичного текста, и я заинтересовался, решив перевести то же стихотворение на украинский, но не с английского оригинала, а с русского перевода Мориц (как Филарет, кстати, переводил Библию — тоже с русского перевода).
Так что приведу оба перевода — 1) Юнны Мориц с английского оригинала Трампа на русский и 2) мой собственный — с русского перевода Мориц на украинский.
1) Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам…
(Это, кстати, — с телеграм-канала С. Белковского.)
2) Коли ретельно, Богородиці Соборе,
кути і лінії вивчав я страхітливі
твої, — я збагнув: у часи ці нещасливі
і я коли-небудь зроблю чудові твори…
Полностью отдаю себе отчёт в том, что в моём свободном переводе не так много даже от Мориц, не говоря уже (видимо) о Трампе, но что-то, надеюсь, осталось.
Он, конечно, не Шекспир, но коль от него всё зависит, то проявить уважение стоит и лишний раз перевести — не жалко.