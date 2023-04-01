'Возможно, единственная страна в мире': во Франции считают, что Китай может 'изменить правила игры' в войне в Украине

Китай, возможно, является одной из немногих стран мира, которая может "изменить правила игры" в войне, развязанной Россией в Украине. Причем, это государство может повлиять на конфликт с обеих сторон.

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Такое мнение высказал чиновник Елисейского дворца во Франции на условиях анонимности, сообщает CNN. Соответствующее заявление прозвучало накануне поездки лидера государства Эммануэля Макрона в Пекин, который политик посетит 5 апреля вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле – возможно, единственной страной в мире, – которая может повлиять на конфликт, причем для обеих сторон", – заявил источник.

Отмечается также, что поездка французского президента станет возможностью возобновить отношения на самом высоком уровне после трех лет изоляции Китая из-за суровой политики "нулевого ковида". У Макрона запланированы встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Среди вопросов, которые политики намерены обсудить, в частности, и пути завершения войны в Украине.

Напомним: 31 марта с визитом в Пекин прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. По данным СМИ, он приехал для того, чтобы убедить китайского лидера Си Цзиньпина поддержать Украину в войне, развязанной РФ. Испанский политик в разговоре с главой КНР защищал украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Евросоюз считает, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной;

– в Китае допустили вероятность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос был обсужден Киевом и Пекином.

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