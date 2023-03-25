ЕС прилагает усилия для проведения разговора Си Цзиньпина с Зеленским – Financial Times

Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление неназванного высокопоставленного чиновника ЕС. Отмечается, что Евросоюз считает, что Китай должен взаимодействовать по вопросу урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Именно поэтому европейские лидеры надеются, что Си в скором времени начнет диалог с Зеленским.

"Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", – цитирует FT чиновника.

Напомним, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Пекин. Они собираются встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином для переговоров по войне России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный военный преступник России Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Москве обсудили так называемый мирный план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. В то же время китайский лидер и кремлевский диктатор не поднимали вопроса украинской "формулы мира".

Глава КНР после встречи с российским коллегой заявил, что Пекин выступает за возобновление переговоров Украины и РФ. Аналитики ISW считают, что ожидания Путина от переговоров с Си Цзиньпином не оправдались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!