Премьер Испании Санчес прибыл в Китай, чтобы убедить Си Цзиньпина поддержать Украину – El Pais

В пятницу, 31 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Пекин. По данным СМИ, он приехал для того, чтобы убедить китайского лидера Си Цзиньпина поддержать Украину в войне, развязанной РФ.

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Об этом пишет El Pais. Там отметили, что в Испании позицию Поднебесной считают максимально решающей в вопросе урегулирования войны в Украине.

Санчес поехал в Китай, чтобы попытаться склонить власть страны в проевропейскую сторону, в том числе и в вопросе российско-украинской войны. Он призвал лидера Китая поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Испанский политик в разговоре с Си Цзиньпином защищал украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы для крепкого мира в Украине и идеально согласуется с уставом Организации Объединенных Наций и его принципами, которые были нарушены президентом России Владимиром Путиным его вторжением", – сказал он.

Также Санчес спрашивал Си Цзиньпина, какая у него позиция относительно поводу войны в Украине, особенно после его недавнего визита в Москву. Что ответил ему политик, испанский премьер не рассказал, пишет El Mundo.

Премьер Испании прокомментировал "мирный план" Китая – отметив, что в нем есть и важные моменты. В частности, речь идет о решительном неприятии не только применения, но даже угроз применения ядерного оружия, а также об уважении территориальной целостности Украины, которую нарушила РФ.

Напомним, что в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже посетят Пекин. Они собираются встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином для переговоров насчет войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

– Также в Китае допустили вероятность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос обсуждался Киевом и Пекином.

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