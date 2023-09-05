В звʼязку з тим, що ми не можемо подивитися онлайн-трансляцію з засідання ВР, випускаю новий сезон культового серіалу "Особливості закупівлі в Міністерстві оборони".

Видео дня

Ловіть.

Серія перша.

Міністерство оборони України подало в суд на Державну аудиторську службу України на висновки аудиту щодо визнання ВСЬОГО прибутку постачальників збитками держави.

Щоб зрозуміти абсурдність ситуації, поясню. І Міністерство оборони, і Держаудитслужба відносяться до виконавчої влади держави Україна.

Тобто під час війни одна частина виконавчої влади судиться з іншою частиною виконавчої влади. Судові засідання переносять у місто Харків, тому розуміємо, скільки по часу буде тривати розгляд цього питання.

Серія друга.

Цей довготривалий абсурд є наслідком різних інтерпретацій постанов КМУ:

№ 335, яка втратила чинність, АЛЕ на її основі складений акт Державного аудиту по ревізії діяльності Міноборони за 2022 рік, де ВЕСЬ прибуток постачальників Міноборони визнаний ЗБИТКАМИ держави.

Серія третя.

Кабінет Міністрів України загрався в гру під назвою "Гра престолів", і з огляду на те, що Україна є ПАРЛАМЕНТСЬКО - ПРЕЗИДЕНТСЬКОЮ республікою, питання завдяки ВСІМ ВАМ перейшло в комітети Верховної Ради, на яких я була присутня.

Перший комітет, на якому підняли питання щодо висновків Держаудиту, напрацював "дорожню мапу" вирішення вищевказаної проблематики.

До речі, на цьому комітеті мене просто вразила пропозиція Міністерства Юстиції України, яка заключалась в тому, щоб хтось з постачальників подав на Держаудит в суд, і це має вирішити проблематику.

Дійсним доповідаю, що в Україні не прецедентна система права, і рішення по одному з постачальників не вирішить проблему.

А от якщо підуть в суди всі постачальники Міністерства оборони, то судова система просто ляже.

І ще, не підказуйте Пану Міністру юстиції, але постачальники можуть подати в суд на КМУ, а ось це може вирішити проблему, у разі проходження всіх 55 кіл пекла судової системи України.

Серія пʼята.

23.08 в вищезазначене питання втручається Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і чорним по білому паперу пише, далі пряма мова:

"Звернутись до премʼєр міністра України Денис Шмигаль та рекомендувати:

Вжити невідкладних заходів з метою виправлення створеною КМУ ситуації правової невизначеності щодо ціноутворення у сфері оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану та врегулювати на підзаконному рівні питання врахування прибутку у складі ціни державний контрактів, укладених у період дії постанови 335 КМУ".

Перекладаю на людську мову: "ви хе@@ню наробили, ви її і вирішуйте". В принципі, я з Комітетом абсолютно погоджують. І Міністерство оборони, і Держаудитслужба входить у склад КМУ, і це має вирішуватись в середині виконавчої гілки влади.

Серія шоста. Головна.

З 23.08 проходить 14 календарних днів. Чи змінилось хоть щось в цьому питанні?

Відповідаю: НІ.

Чи то "терміново" для КМУ ще не настало.

Чи то Денис Шмигаль не вийшов з анабіозу, в якому він перебуває.

Чи то Мінʼюст, який мав придумати механізм внесення змін прикинувся мертвим.

Чи то "поштові голуби" ще не долетіли до КМУ, але "віз і нині там".

Тому.

Закликаю таки Дениса Шмигаля вийти з анабіозу. Міністра юстиції Малюська Дениса включитися в роботу.

КМУ врегулювати на рівні підзаконних актів правову колізію, яку вони своїми руками створили.

І традиційно закликаю "перестаньте робити хер@ю".

Так що чекаю від вас перепостів та тегів, від органів влади те, що написане вище.

Поки цей абсурд триває, буду про це писати постійно, адже існує реальна загроза ЗРИВУ ПОСТАЧАННЯ ЗСУ, ЩО ДОРІВНЮЄ ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ.

Ваша Мати Драконів.