Частичное разрушение средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима вызвало циничные комментарии со стороны официальной представительницы российского МИДа Марии Захаровой. В ответ в Министерстве иностранных дел Италии заявили, что такие высказывания демонстрируют "насколько низко упала Москва".

Об этом заявили источники в МИД Италии, комментируя ситуацию изданию Ansa.it. Захарова связала аварию с поддержкой Киева, написав, что "пока итальянское правительство тратит деньги налогоплательщиков, Италия – от экономики до башен – будет падать полностью". В Риме такие слова назвали "отвратительными и тревожными".

Реакция дипломатов

Итальянские дипломаты отметили, что в стране никто не может радоваться трагедии. "Никто в Италии, вообще никто, не стал бы радоваться или спекулировать на инциденте, в котором мы, как итальянский народ, все до сих пор эмоционально вовлечены", – подчеркнули они.

По словам собеседников издания, такая реакция Москвы "подтверждает пропасть пошлости, в которую окончательно упало российское руководство". Дипломаты добавили, что Италия всегда выражала солидарность и дружбу с теми, кто страдает от агрессии или катастроф.

Позиция Рима в отношении Украины

В ведомстве подчеркнули, что поддержка украинского народа является вопросом гуманности, а не политической конъюнктуры. "Именно поэтому мы поддерживаем украинцев. Потому что мы – итальянцы", – подытожили представители МИД.

Италия с начала полномасштабной войны поставляет Украине оборонную технику, гуманитарную помощь и участвует в европейских санкциях против России. Несмотря на это, официальный Рим неоднократно становился объектом российской пропаганды и информационных атак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Захарова стала посмешищем в сети после слов о ФИФА, Израиле и России. Тогда ее выступление вызвало шквал насмешек в сети. Пользователи отметили, что сама формулировка звучит абсурдно, а призывы к "единым стандартам" выглядят особенно нелепо в устах представителя государства, где законы и правила часто выборочные.

