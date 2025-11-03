Россияне экономят на еде и переходят в магазины для нищих: из-за войны и санкций в стране-агрессоре растут цены на продукты

Россияне из-за бедности переходят в "нищемаркеты" и урезают траты на питание. Из-за войны и санкций их доходы настолько упали, что они уже не могут позволить себе не только деликатесы, но и разнообразный стол. А до конца года в РФ серьезно вырастут цены на картошку, гречку, рыбу. Благодаря правительству, которое вводит социальные цены на продукты, полки магазинов и вовсе могут опустеть.

Как подорожали товары в российских магазинах

Российский блогер Евгений Коршунов, который ведет свой Youtube-канал о ценах в Москве и Санкт-Петербурге, сравнил, как изменилась стоимость продуктов и товаров в Питере за последний месяц. Он каждый месяц ходит в один и тот же магазин и сверяет цены на одни и те же товары.

Судя по его видео, вновь в РФ подскочила в цене картошка – за месяц с 35 руб. (17 грн) подорожала до 45 руб. (23 грн). Самые дешевые яйца в прошлом месяце продавали по 29 руб. (15 грн), а теперь – по 34 руб. (17 грн).

Чай был 139 руб. (70 грн), стал 145 руб. (73 грн). Куриное филе с 340 руб. (170 грн) подорожало до 400 руб. (200 грн). Стакан сметаны 25% стоил 133 руб. (67 грн), а теперь – 167 руб. (84 грн). Бутылка молока стоила 114 руб. (57 грн), а стала 132 руб. (66 грн).

Филе говядины месяц назад продавали по 719 руб. (360 грн), теперь – по 819 руб. (410 грн). Подорожала даже самая дешевая туалетная бумага: за рулончик, который продавали по 18 руб. (9 грн), теперь просят 30 руб. (15 грн).

Подорожала бытовая химия – начиная со средств для мытья унитазов до пенки для бритья. Возросли в цене огурцы, помидоры, апельсины, макароны, гречка и т.д.

При этом, по словам блогера, доллар и евро за этот месяц упали на 10 копеек.

Гречка, яйца и сахар вырастут в цене

Причин роста цен в РФ много. Но основные – это война и санкции. К ним добавились рост цены и дефицит бензина из-за атак украинской армии на НПЗ и топливные хранилища. Хотя вслух пропагандисты об этом не говорят, стараясь убедить народ в том, что во всем якобы виноваты жадные торговцы бензином.

Но факт остается фактом – те, кто продает и производит сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, основной причиной подорожания называют увеличение затрат на автоперевозки и логистику.

Сюда же добавляют высокие тарифы на ЖКХ, газ, свет и повышение НДС. И если такие предприятия как "Уралвагонозавод", "Россельмаш" могут позволить себе перейти на 4-дневный график работы ради экономии, то сельское и животноводческое хозяйства, производители продуктов не имеют возможности устраивать себе такие длительные выходные.

По прогнозам, в России в ближайшее время серьезно повысятся цены на овощи, фрукты, так как именно они зависят от транспортных расходов, электроэнергии и тепла. Свою роль играет сезонный фактор, а также отсутствие современных хранилищ.

Кроме того, кандидаты на серьезное подорожание: гречка, яйца, рыба, а из-за неурожая взлетит цена на сахар.

Россияне стали экономить на еде

Правда, уже в последние несколько месяцев стало заметно, что россияне стали меньше есть. Они серьезно урезали траты на еду. Так, в сентябре и октябре продажи основных продуктов упали на 5%, молоко покупали на 8% меньше, гречку – на 9%, рис – на 10%.

Теперь россияне делают выбор в пользу дешевых продуктов, которые ищут не в больших гипермаркетах, а в маленьких магазинах, на рынках и раскладках, а также в магазинах для бедных – так называемых дискаунтерах (где товары выложены в коробках, нет разнообразия, низкое качество, цены минимальные, нет брендовых вещей, тут грязно, так как экономят на персонале). Еще их называют "нищемаркетами".

Из-за этого, гипер- и супермаркеты в РФ массово закрываются или переходят в формат "нищемаркетов".

Пользуются спросом продукты со скидками, а стол россиян стал уже не таким разнообразным. Жители РФ отказываются от деликатесов – красной рыбы, икры, дорогих колбас, сыра и т.п.

Российские власти, вместо того чтобы подумать, как прекратить войну и траты на убийства, решают вопрос со введением социальных цен на ряд продуктов и думают о продуктовых "карточках". Социальные цены уже действуют в некоторых регионах России. Правда, ни к чему хорошему они не приводят – дешевые товары быстро исчезают с прилавков. На их месте появляются такие же продукты, но с другим названием, зато дороже.

В дальнейшем такая политика приведет к дефициту продуктов на полках магазинов – предприниматели не будут продавать товары по невыгодным фиксированным ценам.

Шампанское смогут позволить себе не все

Еще одна плохая новость для россиян – не все смогут купить к новогоднему столу достаточно шампанского или просекко. Акцизы на игристые вина в РФ собираются повысить почти на 9%. А это примерно 200 руб. Уже сейчас бутылка шампанского в среднем обходится в 1039 руб. (520 грн).

А вот импортные вина – испанская "Cava", французское шампанское, итальянское просекко – возрастут в цене на 20-30%. Поэтому уже сейчас россияне активно затариваются новогодними спиртными напитками, чтобы не оказаться трезвыми во время длинных новогодних праздников.