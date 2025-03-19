Виткофф заявил, что на полное прекращение огня в Украине можно выйти за 'несколько недель'

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "через пару недель". В то же время он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину.

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Такое заявление Виткофф сделал 19 марта в эфире американского телевидения. "Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель. Верю, что Путин действует добросовестно", – цитирует его Clash.

По словам Уиткоффа, в случае достижения прекращения огня США ослабят санкции против России.

"Ослабление антироссийских санкций произойдет после договоренности о прекращении огня в Украине", – сказал спецпосланник.

Он также не исключил встречи Трампа и Путина:

"РФ – это критически важные отношения для США. Встреча Трампа и Путина вероятна".

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