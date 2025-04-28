В КНДР впервые официально подтвердили отправку войск в РФ и сделали 'победное' заявление – Yonhap

Северная Корея впервые официально подтвердила, что направила свои войска в Россию для поддержки Москвы в войне против Украины. Это было сделано по приказу лидера КНДР Ким Чен Ина согласно договору о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

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Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA). Как заявляет Центральная военная комиссия страны, северокорейские солдаты принимают участие в боевых действиях в Курской области России, где Силы обороны Украины продолжают проводить свою операцию.

Более того, в КНДР заявили, что "операции по освобождению Курщины победно завершены".

"Операции по освобождению Курского района для отражения авантюрного вторжения на территорию Российской Федерации со стороны украинских властей были победоносно завершены", – заявило KCNA, добавив, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операциях "в соответствии с приказом главы государства" Ким Чен Ина.

Кроме того, СМИ пишут, что по приказу Ким Чен Ина, в Пхеньяне вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "погибших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".

Накануне командования армии РФ впервые признало участие военных КНДР в операциях против Сил обороны Украины в Курщине. Россияне открыто поблагодарили северокорейских офицеров и солдат за то, что те помогли якобы вытеснить украинские войска из региона.

Напомним, что в РФ соврали, что освободылы Курскую область. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил об этом Путину, однако в Украине отмечают, что ВСУ продолжают сдерживать врага на Курском направлении. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши воины остановили 30 штурмовых действий оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 27 апреля также заявил, что украинские воины продолжат выполнять задания на территории РФ – в Курской и Белгородской области.

На картах DeepState никаких изменений не произошло, ведь два района Курской области до сих пор обозначены как контролируемые украинскими защитниками.

Как писал OBOZ.UA:

– по данным южнокорейской разведки, в Курской области России общие потери солдат КНДР по состоянию на начало января 2025 составили около 3000 человек. Из них 300 военных погибли, еще 2700 были ранены.

– 11 января стало известно, что украинские защитники на территории Курской области взяли в плен солдат из КНДР. Раненые военные были доставлены в Киев, где она давали показания украинским правоохранителям.

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