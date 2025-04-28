'Русский народ никогда не забудет': Путин поблагодарил северокорейских военных за 'подвиг' на Курщине

Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил военных Северной Кореи и диктатора Ким Чен Ына за якобы "подвиг" корейцев в Курской области. Главный военный преступник РФ выдал, что россияне якобы никогда "не забудут" солидарности КНДР.

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Заявление Путина было обнародовано в понедельник, 28 апреля, на сайте Кремля. Он заявил, что 26 апреля армия РФ якобы завершила вытеснение Вооруженных сил Украины с территории Курщины, цинично назвав украинских воинов "неонацистскими формированиями киевского режима".

По словам российского диктатора, подразделения КНДР принимали "активное участие" в боях на Курщине, причем якобы "в полном соответствии с международным правом".

Путин сослался на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей, заключенный 19 июня 2024 года, который предусматривает "незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения" на одну из сторон.

По словам главы Кремля, "корейские друзья" РФ действовали "исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества".

"Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – говорится в заявлении Путина.

Диктатор также "отдал должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов", которые вместе с россиянами "защищали" территорию РФ "как собственную родину".

"Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – выдал Путин.

Военный преступник также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с КНДР "по всем направлениям".

Что на самом деле происходит на Курщине

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля начальник генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину о якобы "полном освобождении" Курщины. Однако в Генштабе ВСУ, а также в проекте DeepState опровергли российские заявления.

27 апреля воины Сил спецопераций показали, как продолжают выполнять боевые задачи в Курской области – только за день была уничтожена целая группа 810-й бригады российских морпехов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Курском направлении идут ожесточенные бои. По его словам, ВСУ продолжают активные защитные действия на территории некоторых районов Курщины и Белгородщины.

28 апреля КНДР впервые официально подтвердила участие своих военных в боях на Курщине. Пхеньян заявляет, что это было сделано по приказу Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне с РФ.

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