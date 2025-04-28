На телевидении КНДР пафосно похвастались освобождением Курского района РФ от 'неонацистов'. Видео

На пропагандистском телевидении КНДР, назвав агрессором Украину, с невероятным пафосом похвастались участием вооруженных сил страны в войне на стороне РФ. При этом подконтрольные властям северокорейские СМИ признали наличие потерь.

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В эфире новостной программы диктор заявил, что военные КНДР помогали России в Курской области. Это была, по версии пропаганды, "освободительная операция".

"Победно завершена операция по освобождению района Курска для отражения авантюрной вооруженной агрессии украинской власти против Российской Федерации", – выдал телеведущий.

На Курщине воевал 9-й полк ВС Северной Кореи, сообщил он. Якобы во время этой "освободительной операции Курского района под командованием лидера государства КНДР" наемники проявили "высокий боевой дух, военную закалку, народный героизм, непревзойденную храбрость и самопожертвование".

Мол, 9-й полк "внес весомый вклад в укрощение украинских неонацистских сил и освобождение территории РФ".

На этом лживые хвастовства не закончились. Ведущий заявил, что Ким Чен Ын пообещал установить памятник в Пхеньяне военным КНДР, воевавшим против Украины.

"Все, кто боролся за справедливость, являются героями и представителями чести своей страны. Во славу героизма гордых сыновей КНДР в скором времени в нашей столице будет воздвигнут памятник их боевой храбрости, а перед могилами воинов, пожертвовавших своей жизнью, будут возложены цветы с пожеланиями вечной жизни, подаренной страной и народом", – выдал пропагандист.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно командование российской армии впервые признало участие северокорейских военных в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ.

– Официальный Пхеньян также подтвердил, что направил свои войска в Россию для поддержки в войне против Украины согласно договору о взаимной обороне.

– 28 апреля Владимир Путин поблагодарил диктатора Ким Чен Ына за якобы "подвиг" корейцев.

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала боевых действий на Курщине армия КНДР потеряла более 4500 солдат (убитыми и ранеными).

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