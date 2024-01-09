Волонтер Яровая стала советницей заместителя министра обороны Украины. Фото

Членкиня Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, председатель ОО "Мечта детей Украины" волонтер Богдана Ярова назначена советницей заместителя министра обороны Украины. Она будет выполнять работу советницы на общественных началах.

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Об этом сообщило Минобороны. Соответствующий приказ издан военным ведомством во вторник, 9 января 2024 года.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков прокомментировал назначение Яровой.

"Назначение Богданы Яровой – это шаг к фундаментальным изменениям в системе. Ее опыт и решительность не оставят никакого шанса для коррупции в закупках", – отметил Клименков.

Он добавил, что Богдана Ярова усилит команду Министерства обороны для более эффективного предотвращения коррупции при проведении закупок для ВСУ.

Со своей стороны Яровая поблагодарила Клименкову за доверие.

"Благодарю Дмитрия Клименкова за доверие и то, что позвал в команду, которая пытается сделать закупки и обеспечение для ВСУ такими, которые будут соответствовать стандартам НАТО", - отметила Богдана Яровая.