'Война вредит бизнесу': Орбан призвал лидеров ЕС не присылать деньги в Украину. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично призвал лидеров Европейского Союза прекратить войну в Украине. Он также заявил, что боевые действия вредят бизнесу.

Об этом он заявил во время неформальной встречи лидеров ЕС. Он призвал европейских лидеров прекратить войну.

"Во-первых, остановите войну. Война вредит бизнесу. Ищите мира. Во-вторых, не посылайте свои деньги кому-то другому, если они нужны вам для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине. В-третьих, снизить и максимально сократить цену на энергоносители. Это так просто", – заявил глава венгерского правительства.

Напомним, ранее лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о подготовке против него накануне выборов кампании по публичной дискредитации. Она якобы будет построена на сфальсифицированной видеозаписи с эротическим содержанием "с тогдашней девушкой" политика. Развертывает эту кампанию партия Орбана – "Фидес".

Кроме того, глава правительства Венгрии заявил, что идея "авансового" вступления Украины в Европейский Союз угрожает суверенитету Венгрии и вызывает напряжение в отношениях с Брюсселем. По его словам, планы обойти венгерское вето по вступлению Украины – это серьезный вызов национальной политике Будапешта.

Также OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии заявил, мол, вступление нашего государства в Европейский Союз будет означать автоматическое втягивание членов Альянса в войну с Россией.

