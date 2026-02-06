'Будет означать немедленную войну с Россией': Орбан сделал циничное заявление о членстве Украины в ЕС. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отличился циничным заявлением в сторону Украины. Он заявил, что в случае вступления нашего государства в Европейский Союз это будет означать автоматическое втягивание членов альянса в войну с Россией.

По его словам, даже в случае подписания мирного соглашения, риски все равно будут оставаться. Об этом венгерский политик заявил в эфире.

Позиция Орбана

"Относительно членства Украины в ЕС означает, что мы принимаем страну, которая воюет с Россией, и если один член союза находится в состоянии войны, другие обязательно будут втянуты в эту войну", – убежден премьер Венгрии.

Орбан добавил, что членство Украины в ЕС означает немедленную войну с Россией, а если и будет мир, то это постоянно несет риск войны.

"Мы говорим о линии фронта длиной 1200 км. Даже если наступит мир, неизвестно, как долго он продлится", – сказал политик.

Поэтому, по его мнению, включение Украины в ЕС создает прямую угрозу войны для всех европейских стран.

"Конечно, если их попросят выпить кофе на Атлантическом побережье, это их не очень радует, потому что они далеко. Но мы здесь, мы уже были в России, или мы участвовали в войне на украинской территории, которая принадлежит России, мы знаем последствия того. Мы знаем, если россияне начнут атаку оттуда, мы пострадаем первыми, и мы точно хотим это предотвратить", – подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему непонятно, кто на кого напал – Россия на Украину или Украина на Россию. Также он назвал саммит ЕС, на котором проголосовали за предоставление Украине кредита, не политическим собранием, а "военным советом".

Также Орбан отмечал, что в Европе нет единства относительно войны в Украине. По его словам, все европейские страны считают, что Киев может победить на поле боя и только в Будапеште думают иначе.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС.

