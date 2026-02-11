Лидер венгерской оппозиции обвинил партию Орбана в шантаже видеозаписью эротического содержания: что происходит

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о подготовке против него накануне выборов кампании по публичной дискредитации. Кампания якобы будет построена на сфальсифицированной видеозаписи с эротическим содержанием "с тогдашней девушкой" политика. Развертывает эту кампанию "Фидес", партия венгерского премьера Виктора Орбана.

Мадьяр утверждает, что в последнее время против него венгерский режим применяет шантаж и угрозы, в частности, "связанные с видеозаписями и попытками публичной дискредитации". Соответствующее сообщение венгерский политик сделал в соцсети X.

45-летний мужчина с регулярной половой жизнью

По словам Мадьяра, многим журналистам Венгрии "прислали ссылку, на которой видно комнату со скрытой камерой".

"Я подозреваю, что планируется обнародовать запись, сделанную, вероятно, с применением средств спецслужб и, возможно, сфальсифицированную, на которой мы с тогдашней моей девушкой зафиксированы во время интимной близости", – считает Петер Мадьяр.

Политик не знает точно, что именно обнародует "Фидес".

"Да, мне 45 лет, я мужчина и веду сексуальную жизнь. С совершеннолетней партнершей. У меня трое несовершеннолетних детей, на которых это мерзкое "семейное" правительство не обращает внимания", – утверждает Мадьяр.

Из-за чего шантажируют Мадьяра

Политик предположил, что "видеозапись и попытка публичной дискредитации" должно "отвлечь внимание от "фабрики смерти" в Геде и роли в ней правительства Орбана".

Гед – город в Венгрии, где работает завод по производству аккумуляторов. Предприятие неоднократно становилось объектом экологических скандалов.

Так или иначе, Мадьяр заявил, что "не поддастся никакому шантажу". Он подчеркнул, что в отличие от Орбана и его окружения не является ответственным за коррупционные и другие скандалы.

Что предшествовало

Недавно в сети появилась анонимная веб-страница radnaimark с венгерским национальным доменом верхнего уровня. На странице нет текста и ссылок – вообще нет ничего, кроме фотографии с разбросанной кроватью и надписью coming soon (переводится с английского к "скоро"). Фотография стилизована как кадр с камеры наблюдения

В апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы. Основными конкурентами на выборах являются партии "Тиса" и "Фидес", причем напомним, что именно "Тиса" у избирателей сейчас имеет довольно весомое преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан планирует остаться у власти в случае поражения на парламентских выборах. Он якобы собирается переписать Конституцию Венгрии и стать президентом с самыми широкими полномочиями.

