Россияне не устанут и не восстанут против своего диктатора Владимира Путина. Этого не нужно ждать. Поэтому бесполезно надеяться, что война завершится сама собой.

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Такое заявление сделал в субботу, 12 апреля, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Handelsblatt. Его цитирует SPIEGEL.

Кроме того, политик подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз или в НАТО невозможно до завершения войны.

"Украина – очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны", – сказал Мерц.

Политик подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", – объяснил он свое мнение.

Кроме того, лидер ХДС предостерег недооценку устойчивости России.

"Российский народ на протяжении всей своей истории был невероятно терпеливым. Жестокая эксплуатация людей всегда являлась частью российской политики", – добавил Мерц.

По его мнению, в этом отношении нет надежды, "что война в какой-то момент завершится сама собой, потому что страна высохла или есть политическая реакция против режима".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что высказывания американских властей относительно членства Украины в Альянсе противоречат формулировкам Вашингтонского саммита.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не собирался обсуждать вопросы нейтралитета Украины. По его словам, то, что нашу страну не берут в НАТО, это большой подарок для России.

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