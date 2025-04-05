Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что заявления американской власти касательно членства Украины в Альянсе противоречат формулировкам Вашингтонского саммита. По его словам, Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня.

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В то же время на саммите в Вашингтоне речь шла о том, что путь Украины в НАТО необратим. Об этом Рютте заявил в интервью NV.

По его словам, Вашингтонский саммит имел четкий результат и отображал политику НАТО касательно вероятного вступления в Альянс Украины. При этом Рютте объяснил, что речь никогда не шла о том, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня.

"И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что противоречит формулировкам Вашингтонского саммита. И здесь я бы не согласился. Я думаю, что это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита. Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива", – заявил Рютте.

При этом генсек НАТО призвал не спекулировать на заявлениях президента США Дональда Трампа, а отталкиваться исключительно от формулировки с Вашингтонского саммита, на котором речь шла о долгосрочной перспективе Украины в НАТО. Также Рютте заявил, что никто не знает, когда Украина станет частью Альянса, но уверен, что это необратимый путь.

"И мы также думаем о том, как лучше помочь Украине стать еще более взаимосовместимой с НАТО, развивать ее собственные вооруженные силы, достичь обнадеживающего момента мирного соглашения или прекращения огня. И давайте надеяться, что мы сможем этого добиться. Так что над всеми этими вопросами мы действительно тесно сотрудничаем", – сказал он.

Напомним, Рютте заявил, что путь Украины в Альянс необратим, несмотря на все политические заявления на фоне переговоров о перемирии с РФ. Решение, принятое на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, "не подлежит обсуждению".

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