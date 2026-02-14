'Война еще не закончилась': Зеленский сказал, какова ситуация с передачей Украине ракет Taurus

Германия сейчас не готова передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Но эта тема не является окончательно закрытой.

Видео дня

Об этом высказался президент Владимир Зеленский. В субботу, 14 февраля, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности он пообщался с представителями прессы. Запись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале ОП Украины.

Журналистка спросила: "Считаете ли вы, что есть какие-то перспективы получения Украиной новых видов оружия? Или темы Taurus уже вообще нет в контексте Германии?"

"Taurus – не все. Война еще не закончилась", – ответил президент

На английском он добавил: "Что касаются решения по Taurus от Германии. Вы знаете, что вчера мы открыли производство, успешную производственную линию, которую я уже посетил. Это совместное производство дронов Германии и Украины".

"Мы пока не имеем решения от немецкой стороны, буду с вами откровенным. Но мне надо найти баланс в диалоге относительно того, что именно выбрать. Я не могу выбирать все – конечно, я бы хотел выбрать все во время войны, но я не могу этого сделать. Надеюсь, вы понимаете, почему. Я должен что-то выбирать. И выбираю то, что могу получить сейчас", – объяснил Зеленский.

Что предшествовало

Дискуссии о необходимости передачи Украине немецких КР Taurus в свое время были очень громкими, однако тема постепенно сошла на нет. Берлин так и не согласовал включение этого оружия в пакеты военной помощи.

Фридрих Мерц, еще будучи кандидатом на пост канцлера ФРГ, публично поддерживал эту идею. Он отмечал, что для этого нужно согласие всех европейских партнеров. Получив должность, Мерц высказывался относительно перспектив передачи Taurus значительно осторожнее.

В июле 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что его страна не планирует передавать ВСУ это вооружение.

Taurus – это немецко-шведская технология, крылатые ракеты класса "воздух – земля", принятые на вооружение в 2004 году. Имеют минимум восемь модификаций.

Основные характеристики Taurus:

– стартовая масса: 1360 кг, в том числе боевая часть 481 кг;

– длина фюзеляжа: 5,1 м, ширина – 1,08 м;

– дальность пуска: ориентировочно 500 км;

– скорость полета: дозвуковая, до 0,95 Мах, то есть до 1000 км/ч.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава федерального правительства Германии Фридрих Мерц отметил, что украинский ВПК способен самостоятельно выпускать дальнобойные ракеты. По его лосвам, они являются лучшим вариантом, чем некоторые из тех, которые могла бы предоставить Европа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!