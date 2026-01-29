'Украина уже способна сама создавать': Мерц придумал неожиданную причину не передавать дальнобойные ракеты. Видео

Украинский ВПК способен самостоятельно выпускать дальнобойные ракеты. Они являются лучшим вариантом, чем некоторые из тех, которые могла бы предоставить Европа.

Видео дня

С такими заявлениями в четверг, 29 января, выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Судя по его словам, о поставках нашим Силам обороны немецких крылатых ракет Taurus речь не идет.

"Мы видим, что сама Украина сейчас способна создавать ракетные системы большой дальности, которые лучше некоторых из тех, которые мы в Европе предлагали и обсуждали в предыдущие годы", – сказал политик.

Он заверил, что Берлин продолжает оказывать Киеву значительную военную поддержку. "Мы координируем помощь Украине так же интенсивно, как и в течение последних четырех лет, я бы даже сказал, по меньшей мере так же интенсивно", – уверен Мерц.

"Мы также стараемся закупать системы противовоздушной обороны со всего мира, которые затем будут предоставлены Украине", – добавил он.

Как заметил канцлер, "значительная часть процесса закупок" оружия осуществляется через Германию "и через европейский консорциум".

Что предшествовало

Дискуссии о необходимости передачи Украине немецких КР Taurus в свое время были очень громкими, однако эта тема постепенно сошла на нет. Берлин так и не согласовал включение этого оружия в пакеты военной помощи.

Мерц, еще будучи кандидатом на должность канцлера, публично поддерживал эту идею. Он отмечал, что для этого нужно согласие всех европейских партнеров. Получив должность, Мерц высказывался о перспективах передачи Taurus значительно осторожнее.

В июле 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что его страна не планирует передавать Украине это вооружение.

Taurus – это немецко-шведская технология, крылатые ракеты класса воздух – земля, принятые на вооружение в 2004 году. Имеют минимум восемь модификаций.

Основные характеристики Taurus:

– стартовая масса: 1360 кг, в том числе боевая часть 481 кг;

– длина фюзеляжа: 5,1 м, ширина 1,08 м;

– дальность пуска: ориентировочно 500 км;

– скорость полета: дозвуковая, до 0,95 Мах, то есть до 1000 км/ч.

Как ранее писал OBOZ.UA, Франция выступает против плана Европейского Союза купить британские ракеты Storm Shadow для Украины. В Париже считают, что средства следует использовать для стимулирования внутренней оборонной промышленности блока, а не для нужд Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!