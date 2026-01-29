УкраїнськаУКР
"Украина уже способна сама создавать": Мерц придумал неожиданную причину не передавать дальнобойные ракеты. Видео

Дарья Дурова
Новости политики
2 минуты
Украинский ВПК способен самостоятельно выпускать дальнобойные ракеты. Они являются лучшим вариантом, чем некоторые из тех, которые могла бы предоставить Европа.

С такими заявлениями в четверг, 29 января, выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Судя по его словам, о поставках нашим Силам обороны немецких крылатых ракет Taurus речь не идет.

"Мы видим, что сама Украина сейчас способна создавать ракетные системы большой дальности, которые лучше некоторых из тех, которые мы в Европе предлагали и обсуждали в предыдущие годы", – сказал политик.

Он заверил, что Берлин продолжает оказывать Киеву значительную военную поддержку. "Мы координируем помощь Украине так же интенсивно, как и в течение последних четырех лет, я бы даже сказал, по меньшей мере так же интенсивно", – уверен Мерц.

"Мы также стараемся закупать системы противовоздушной обороны со всего мира, которые затем будут предоставлены Украине", – добавил он.

Как заметил канцлер, "значительная часть процесса закупок" оружия осуществляется через Германию "и через европейский консорциум".

Что предшествовало

Дискуссии о необходимости передачи Украине немецких КР Taurus в свое время были очень громкими, однако эта тема постепенно сошла на нет. Берлин так и не согласовал включение этого оружия в пакеты военной помощи.

Мерц, еще будучи кандидатом на должность канцлера, публично поддерживал эту идею. Он отмечал, что для этого нужно согласие всех европейских партнеров. Получив должность, Мерц высказывался о перспективах передачи Taurus значительно осторожнее.

В июле 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что его страна не планирует передавать Украине это вооружение.

Taurus – это немецко-шведская технология, крылатые ракеты класса воздух – земля, принятые на вооружение в 2004 году. Имеют минимум восемь модификаций.

Основные характеристики Taurus:

– стартовая масса: 1360 кг, в том числе боевая часть 481 кг;

– длина фюзеляжа: 5,1 м, ширина 1,08 м;

– дальность пуска: ориентировочно 500 км;

– скорость полета: дозвуковая, до 0,95 Мах, то есть до 1000 км/ч.

Как ранее писал OBOZ.UA, Франция выступает против плана Европейского Союза купить британские ракеты Storm Shadow для Украины. В Париже считают, что средства следует использовать для стимулирования внутренней оборонной промышленности блока, а не для нужд Киева.

