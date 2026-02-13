'Проверенная в бою технология': Зеленский посетил первое немецко-украинское предприятие, которое производит дроны для ВСУ. Видео

В пятницу, 13 февраля, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Германию побывал на первом немецко-украинском предприятии по производству беспилотников для ВСУ. Глава государства наблюдал за производственной линией и первым полетом дрона.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер подчеркнул, что до конца года будет открыто десять таких совместных предприятий по производству украинских БПЛА.

"Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, которое уже производит дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что речь идет о современной украинской разработке, эффективность которой подтверждена непосредственным применением в боевых условиях.

"Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов", – говорится в сообщении.

Уже в 2026 году, по словам главы государства, 10 тысяч дронов, произведенных на этом предприятии, получат украинские защитники.

"Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. Всего до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов", – указано в сообщении.

Зеленский поблагодарил канцлера Фридриха Мерца, правительство Германии, министра обороны Бориса Писториуса и немецкий народ, подчеркнув, что Украина всегда готова делиться опытом, полученным в войне.

Что предшествовало

13 февраля Владимир Зеленский прибыл в Германию. Он возглавляет украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая будет проходить с 13 по 15 февраля. По словам главы государства, Украина очень заинтересована в совместном производстве вооружений с Европой и в построении действительно действенной архитектуры безопасности на континенте.

Как писал OBOZ.UA, ранее Борис Писториус заявил, что Германия готова передать Украине пять ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot. Он подчеркнул, что ФРГ поставит эти боеприпасы, если другие партнеры в целом предоставят 30 перехватчиков PAC-3.

