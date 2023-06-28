Внутренняя справедливость и ответственность России за преступления войны: Зеленский рассказал об основах Украинской доктрины. Видео

Глава государства Владимир Зеленский, традиционно обращаясь к народу, заявил о важности внутренней справедливости и документе, который будет ратифицировать ее. Все в Украине, все наши соседи, все в мире должны знать, какова наша национальная цель и что мы видим окончанием этой войны, как мы собираемся жить после этой войны.

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"Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины – фундаментального документа, определяющего курс нашего государства на десятилетие. Что бы там не пытались делать оккупанты против нас и к какому бы террору они не прибегали, им не удастся сломать Украину", – указал Зеленский. Его выступление транслировала пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский продолжил говорить о важности внедрения санкций против России, как агрессора и террориста. Российские оккупанты должны чувствовать, что цена их террора для них будет только увеличиваться.

"И мы продолжим нашу глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты так или иначе сработали для наказания всех российских террористов и государства-агрессора", – указал он.

Зеленский с горечью рассказал о трагедии в Краматорске, где очередная российская ракета унесла жизнь 11 людей, мирно обедающих в заведении. Среди жертв захватчиков оказались трое детей.

"Сегодня сотрудники СБУ вместе со спецназначенцами полиции задержали лицо, которое скорректировало этот удар террористов. Просто по кафе в Краматорске, по известной в городе пиццерии. Повреждены соседние дома, магазины, заправка. Обычный город, обычная жизнь. Под завалами до сих пор могут находиться люди", – поделился политик.

Он подчеркнул, что наводчик, который указал вражеской армии координаты гражданского объекта, предстанет перед судом за государственную измену. Ему "светит" пожизненное заключение.

"Каждый, кто помогает русским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. О них все ясно. Это люди без человечности", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность нашим воинам, которые мужественно и самоотверженно защищают Украину, идут в бой в рамках контрнаступления. Сегодня в День Конституции он имел честь наградить бойцов, отличившихся в бою и передать ордена родственникам героев.

"Поздравляю всех с Днем Конституции и, главное, желаю нам всем, каждому и каждому в нашем государстве только умножать волю, славу и независимость Украины! И так будет!" – сказал в заключение украинский гарант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны Резников заметил, что контрнаступление ВСУ пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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