Вместо уступок России купить у США оружия на 100 миллиардов: какое предложение сделала Украина Трампу

Украина обратилась с предложением к Соединенным Штатам заключить соглашение о закупке американского вооружения на 100 млрд долларов за счет европейских стран. В обмен на это Киев стремится получить от Вашингтона гарантии безопасности.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на предложения, переданные украинской стороной США. Как утверждает издание, эти предложения были включены в перечень тезисов для обсуждения с европейскими партнерами накануне встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Что известно

В документе отмечается, что "длительный мир должен основываться не на уступках или подарках Путину", а на надежных гарантиях безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию со стороны РФ. Соответственно, Украина предлагает, чтобы Европа профинансировала закупку американского оружия на 100 миллиардов долларов, а США предоставили гарантии безопасности после заключения мирного соглашения с Россией. Однако в документе не указано, какие именно виды вооружения планируется приобрести.

Кроме этого, Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение на 50 миллиардов долларов. Оно касается производства дронов с привлечением украинских предприятий. Однако пока неясно, какая часть этой суммы пойдет на закупки, а какая на инвестиции.

В документе также подчеркивается, что Украина не согласится ни на одно мирное соглашение, которое предусматривает территориальные уступки агрессору. В то же время Киев требует прекращения огня как начальный шаг для дальнейших переговоров.

Среди предложений также упоминаются компенсации Украине от России. Финансирование предлагается за счет 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Отдельно говорится и о возможности смягчения санкций против РФ, однако только в случае, если она будет выполнять будущее мирное соглашение и действовать честно.

Президент Украины прокомментировал предложение для США

Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне, после встреч в Белом доме, прокомментировал возможный договор с США о закупке вооружения. Он сообщил, что пакет с предложениями на сумму 90 миллиардов долларов является частью гарантий безопасности.

По его словам, первой частью этих гарантий для Украины должна стать собственная "сильная армия". Второй частью гарантий безопасности Зеленский назвал пакет американского оружия, которое Украина не производит. Речь идет о самолетах и системах противовоздушной обороны. Третья часть – беспилотники.

"Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов. Это вторая часть гарантий безопасности для нас. Третья часть – это наше производство дронов", – рассказал президент.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также приняли участие европейские политики.

Позже Трамп сообщил, что он провел телефонный разговор с диктатором Путиным. Американский лидер отметил, что начал подготовку встречи между главой Кремля и Зеленским.

По словам Зеленского, президент США поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров. Вашингтон предлагает ее провести как можно скорее, но для этого требуется согласование всех сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, гарантии безопасности должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!