'Готовы к встрече с Путиным': Зеленский о результатах визита в Белый дом. Все заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к двусторонней встрече с диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что именно российская сторона предложила сначала провести встречу двух лидеров, а уже потом – трехстороннюю.

Об этом украинский президент сказал во время брифинга для СМИ. Он отметил, что неприемлемых решений в Белом доме принято не было. OBOZ.UA собрал основные заявления Зеленского насчет его переговоров в Вашингтоне.

"Мы уверены, что война закончится. Нам важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир, который можно было защитить гарантиями безопасности", – сказал он.

Гарантии безопасности

Гарантии безопасности для Украины – это ключевой вопрос, который является стартом к окончанию войны. Важно то, что США делают четкий сигнал, что они будут помогать и координировать эти процессы.

Отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в Украине, Зеленский сказал, что речь идет о "коалиции желающих".

"Это 30 стран и мы будем с каждым говорить, кто что может. Кто-то может контингент, кто-то помогать финансово, кто-то о море, воздухе... Давайте подождем", – отметил президент.

Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.

Возвращение детей и обмены

К процессу возвращения похищенных Россией украинских детей будут подключаться многие стороны, в частности американская команда и первая леди США Мелания Трамп.

Также Дональд Трамп будет помогать с обменом "всех на всех": гражданских, политзаключенных, журналистов и военных.

О предстоящих встречах

По словам Зеленского, украинская сторона говорила, что хочет провести трехстороннюю встречу как можно скорее. Трамп связался с российской стороной и они обсудили, какие могут быть шаги. Россия сначала предложила двустороннюю встречу Украина – Россия, а потом – трехстороннюю.

"Мы готовы к любым форматам", – сказал Зеленский.

Вопрос территорий

"Вопрос территория – у нас была долгая беседа об этом. Они подготовились с картой, хотя и у нас была своя. Нельзя говорить, что оккупирована такая большая часть из-за того, что у россиян сильная армия. Такие моменты важны, чтобы президент США понимал, что происходит в реальности. Такие вещи – у меня впервые была такая возможность говорить об этом с президентом США и его командой и показать эти метры, залитые кровью наших людей. Мне кажется, что президент услышал", – отметил президент.

Он резюмировал, что в конце концов вопрос территорий останется между ним и Путиным.

Если встреча не состоится, Украина будет просить США давить на Россию, чтобы такие переговоры все же удалось провести.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также приняли участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Позже Трамп сообщил, что он провел телефонный разговор с Путиным. Американский лидер отметил, что он начал подготовку встречи между главой РФ и президентом Украины Зеленским. Разговор прокомментировали и в Кремле.

