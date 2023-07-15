Владимир Кличко принял участие в Гражданском Форуме свободной прессы, состоявшемся в Германии

Брат мэра Киева Владимир Кличко, по приглашению Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, принял участие в Гражданском Форуме свободной прессы, который состоялся в городе Хемниц в восточной Германии. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Владимир и Анналена Бербок были главными спикерами мероприятия, где обсуждали войну в Украине и потенциальные угрозы от агрессии России не только для Украины, а для всей Европы. Форум инициировало Министерство иностранных дел Германии для проведения информационной кампании в восточной Германии, где преобладают пророссийские настроения относительно широкомасштабной войны в Украине, которую развязала россия. И относительно целесообразности для Германии дальнейшей поддержки Украины", – сообщил Кличко.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие более 300 представителей медиа из всей Германии, лидеров общественного мнения по восточным федеральным землям. А также – немецкие политики и представители местных властей.

"Анналена Бербок заверила, что ФРГ продолжит помогать Украине. – Финансово, оружием и политической поддержкой. А Владимир, в частности, подчеркнул, что Украина сегодня защищает мир и ценности всей Европы. А политика умиротворения агрессора слишком дорого обходится европейским странам. Поэтому россию нужно останавливать решительно и совместными усилиями", – подчеркнул Виталий Кличко.