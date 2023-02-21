В Италии в апреле состоится конференция по восстановлению Украины, которую инициировало правительство страны, – Зеленский

Италия инициировала проведение конференции по восстановлению Украины в апреле-2023. Кроме того, в ближайшее время итальянский парламент должен рассмотреть вопрос официального признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Об этом на брифинге вечером 21 февраля, после переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Выступление политиков слушал корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер предложил властям Италии выбрать один регион, восстановление которого они бы курировали.

Итальянский премьер при этом подтвердила передачу нашей стране шестого пакета военной помощи, в котором будет ПВО из батарей Skyguard с ракетами Aspide. Однако она не стала раскрывать всю военную технику, оружие и средства, которые Рим планирует передать Киеву.

Мелони не уточнила, будет ли в пакете современный зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Также она отказалась комментировать информацию, появившуюся в итальянских СМИ, о вопросе передачи ВСУ самолетов Tornado.

Премьер Италии и президент Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что Мелони, возглавляющей итальянское правительство с октября 2022 года, 21 февраля впервые посетила нашу страну. Она анонсировала "подарки для ВСУ", посетила Бучу и Ирпень, а в Киеве провела ряд переговоров и встреч, в том числе с президентом Зеленским.

Перед визитом в украинскую столицу Мелони провела переговоры с президентом США Джо Байденом, а также, находясь в Польше, встретилась с польским лидером Анджеем Дудой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в правительстве Италии заявили, что 99% итальянского народа поддерживает украинцев в их борьбе за территориальную целостность и независимость, которые пытается отобрать страна-агрессор Россия.

– Мелони говорила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения между Украиной и РФ.

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