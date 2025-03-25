Виткоффа добавили в секретный военный чат, когда тот находился в Москве: реакция директора ЦРУ. Видео

Скандал с рассекречиванием военных планов США по войне в Йемене из-за случайного добавления главного редактора The Atlantic к частному чату топ-чиновников в мессенджере Signal обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, спецпосланника президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа добавили в сверхсекретный чат именно в тот день, когда он посещал Москву.

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В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф уменьшил значение этого инцидента. Об этом пишет NBC News.

В ходе слушаний в Сенатском комитете по разведке Рэтклифф заявил, что Signal обеспечивает надежное шифрование, а обсуждение в чате планов ударов по хуситам в Йемене было вполне законным.

Он отметил, что Signal был загружен на его рабочем компьютере в кабинете ЦРУ, когда он начал там работать. По его словам, это было разрешено как средство связи для рабочих целей.

Однако он так и не ответил на вопрос, было ли уместно делиться подробными военными планами через Signal. А также Ретклифф заявил, что до сих пор якобы не знал, где находился Стив Виткофф, когда его добавили в секретный чат.

На эти заявления директор ЦРУ резко отреагировал сенатор США от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет.

"Знаете ли вы, что советник президента по Ближнему Востоку Виткофф находился в Москве, когда его добавили в этот чат? А вы как директор ЦРУ, участвовали в этом обсуждении. Вы знали об этом? Знаете ли вы об этом сегодня?", - обратился Беннет к Рэтклиффу.

На это директор ЦРУ ответил, что ничего об этом не знает. На что Беннет обвинил Рэтклиффа в халатности и некомпетентности.

"Эта небрежность, эта некомпетентность, это неуважение к нашим спецслужбам и персоналу, который там работает, абсолютно неприемлемы! Это позор! Вам нужно работать лучше!", – заявил сенатор прямо в лицо главе ЦРУ.

Отметим, что о местонахождении Виткоффа в момент добавления его в секретный чат сообщила старшая научная сотрудница Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

По ее словам, анализ хронологии событий показывает, что Виткофф находился в Москве 13 марта – в день, когда его добавили в групповой чат в мессенджере Signal.

В этом чате обсуждали планы военной операции США против хуситов в Йемене и Виткофф мог спокойно поделиться этими планами с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA:

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене. Обсуждение включало детали об оружии, целях и времени атак.

Члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности США были ошеломлены сообщением о том, что топ-чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали военные планы в групповом чате Signal. Они требовали расследования и немедленных слушаний.

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника Майка Уолта после скандала с рассекречиванием военных планов через мессенджер Signal. Трамп заявил, что этот "сбой" его команды не был серьезным, а Уолтц "хороший человек".

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