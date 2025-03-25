'Он хороший человек': Трамп вступился за Уолтца, случайно добавившего журналиста в секретный военный чат

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после скандала с рассекречиванием военных планов из-за случайного добавления главного редактора The Atlantic в частный чат топ-чиновников в мессенджере Signal. Трамп заявил, что этот "сбой" его команды не был серьезным.

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Об этом Трамп сказал в телефонном интервью NBC News. Он прокомментировал историю The Atlantic, которая всколыхнула Вашингтон в понедельник, 24 марта.

"Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в интервью.

Он заявил, что присутствие Голдберга в чате не имело "никакого влияния" на военную операцию.

Отвечая на вопрос, что ему сказали о том, как Голдберг попал в чат в Signal, Трамп ответил: "Это звонил по телефону один из людей Майкла (Уолтц). У сотрудника был его (Голдберга) номер".

Трамп также сказал, что уверен в своей команде и не разочарован инцидентом, который описывается в статье The Atlantic.

Эта ситуация с рассекречиванием военных данных, по словам президента США, была "единственным сбоем за два месяца, и тот оказался несерьезным".

Этот комментарий Дональда Трампа стал его первым публичным высказыванием после того, как главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдбер опубликовал историю о том, как его случайно добавили в групповой чат в мессенджере Signal.

Эта статья всколыхнула Вашингтон в понедельник, 21 марта. Конгрессмены и сотрудники нацбезопасности США потребовали ответа от Белого дома и немедленного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA:

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене. Обсуждение включало детали об оружии, целях и времени атак.

Члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности США были ошеломлены сообщением о том, что топ-чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали военные планы в групповом чате Signal. Они требуют расследования и немедленных слушаний.

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