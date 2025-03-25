В Конгрессе США требуют расследования из-за добавления журналиста в военный чат администрации Трампа – Politico

Члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности Соединенных Штатов Америки были ошеломлены сообщением о том, что топ-чиновники администрации Дональда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, обсуждали военные планы в групповом чате Signal. Они требуют расследование относительно того, как в этот чат попал журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

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Об этом пишет Politico. Отмечается, что многие конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу возможного неправильного обращения с секретной информацией, а также конфиденциальными подробностями, касающимися военных планов США.

Конгрессмен Пэт Райан (демократ от Нью-Йорка), ветеран армии, который входит в Комитет по вооруженным силам призвал немедленно провести слушания по этому вопросу.

"Если республиканцы Палаты представителей немедленно не проведут слушания о том, как это произошло, я сделаю это сам", – написал он в соцсети.

"Ничего из этого не должно было быть отправлено через незащищенные системы. Россия и Китай, несомненно, следят за его незасекреченным телефоном", – сказал республиканец Дон Бейкон, имея в виду советника президента США по нацбезопасности Майкла Волца.

Республиканский сенатор Джон Корнин назвал инцидент "лажей" и призвал к его межведомственному расследованию.

Помощник одного из конгрессменов-демократов, описывая отношение в Конгрессе к инциденту на условиях анонимности, назвал его "кошмаром для оперативной безопасности".

Собеседники журналистов в Пентагоне сказали, что были шокированы тем, что чиновники использовали чат Signal для столь деликатных обсуждений.

"Нет, нет, они этого не делали. Просто невероятно", – сказал один американский чиновник.

"У Министерства обороны сейчас либо нет сильной позиции в области кибербезопасности, либо Хегсет просто не занимается этим", — сказал другой чиновник Министерства обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

В чате публиковали секретную информацию, в частности о вопросах нацбезопасности и оперативной разведке.

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