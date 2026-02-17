В Женеве стартует новый раунд переговоров в трехстороннем формате: Умеров назвал главные задачи. Фото

В Женеве начался очередной раунд переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. Украинская сторона работает в согласованных президентом рамках и сосредотачивается на практических решениях, которые могут приблизить устойчивый мир.

Видео дня

Переговоры проходят без завышенных ожиданий, но с четкой нацеленностью на результат. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

Рустем Умеров поблагодарил американскую сторону за активное участие и последовательную работу в переговорном процессе, отметив, что вовлеченность США является важным фактором поддержания диалога. Отдельную благодарность он выразил Швейцарии, которая обеспечила организацию встреч и необходимые условия для проведения переговоров.

Украинская делегация действует на основе четкого мандата и согласованных рамок, утвержденных главой государства. Повестка дня нынешнего раунда охватывает прежде всего вопросы безопасности и гуманитарного характера, которые остаются наиболее чувствительными в условиях войны.

Умеров подчеркнул, что работа ведется конструктивно и сосредоточенно, без попыток создать завышенные ожидания. Основная задача переговоров – максимально продвинуть решения, способные уменьшить уровень напряженности и создать предпосылки для длительного и устойчивого мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву. Там они присоединятся к трехсторонним переговорам по окончанию войны России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!