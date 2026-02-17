'Пережить темные времена': психолог объяснила, как война влияет на состояние украинцев. Видео

Украинцы живут уже более десяти лет в реалиях войны, причем последние четыре года – в условиях широкомасштабного вторжения российских агрессоров в нашу страну. Поэтому понятно, что внутреннее психофизическое состояние всех жителей нашего государства крайне истощено. Соответственно, главный совет, который дают людям психологи сейчас, чтобы "пережить темные времена" – это экономить свои внутренние силы и "не ставить себе сверхзатратных задач", зато сосредоточиться на первоочередных.

А первоочередными в нынешнее время, разумеется, будут вопросы безопасности и опасности. Об этом в эфире OBOZ.UA рассказала психолог, профессор Украинского свободного университета, президент Украинской ассоциации гештальт-терапии Лариса Дидковская.

Экономия адаптационного ресурса

"Наш адаптационный ресурс, очевидно, не может быть сейчас эффективным и энергичным – потому что четыре года полномасштабного вторжения, четыре года постоянной психоэмоциональной дополнительной нагрузки и истощения исчерпывают ресурсы нервной системы... Поэтому главный совет сейчас – это не давать себе сверхзатратных задач", – отметила она и добавила, что надо "включать функцию селекции, функцию выбора".

Соответственно, в текущем состоянии украинцам можно "тратить энергию, усилия, время и возможности на то, что есть самое важное, самое приоритетное".

"А то, что можно отсрочить или то, что не является самым важным, самым значимым, надо попросту вычеркивать или отменять", – посоветовала профессор.

Разные пороги чувствительности

Правда, вопросы безопасности и опасности для мужчин и для женщин будут разными.

"У нас даже пороги чувствительности разные: женщины имеют более низкие пороги и поэтому реагируют на любые раздражители уже при низкой интенсивности этих раздражителей, а мужчины имеют более высокие пороги чувствительности", – объяснила Лариса Дидковская.

Таким образом, мужчины и женщины имеют "немного разные задачи, которые как раз на войне очень хорошо дифференцируются", и это также надо учитывать, определяя для себя первоочередные задачи.

Игра на руку врагу

Отдельно психолог предупредила об опасности тех вбросов, которых сейчас много в информационном поле, и которые действуют в пользу нашего врага. На первый взгляд чисто бытовые ситуации (например, ссора с представителями ТЦК), они заставляют нас "потратить свою энергию не на противостояние общему врагу, а на борьбу друг с другом".

"Соблазн очевиден, потому что это легче. Он рядом, вот прямо рядом, этот уклонист или наоборот этот ПТСРщик. Но сейчас наша главная задача не противостояние, не расщепление, не борьба друг с другом, а собственно объединение людей", – объяснила Лариса Дидковская.

Норма в количестве

Еще одна опасность, о которой предупредила профессор – сугубо информационная. Эта опасность уже не в качестве, а в количестве информации.

"Есть закон, называется "норма в дозе", или "норма в количестве". Например, если мы просто пьем фужер шампанского на Новый год, это прекрасно, потому что это такой ритуал. Но если мы пьем этанол по бутылке через день и так целый год – то это прогрессирующее психическое заболевание, которое лечится в психиатрических учреждениях и называется алко- или наркозависимость. Так же и с информацией", – привела пример Лариса Дидковская.

Понятно, что есть информация, которая крайне необходима – для контроля ситуации, тем более, когда общество находится в состоянии войны. Однако общей информации сейчас намного больше, чем может выдержать психика.

"Потому что это передоз. И как любой передоз, он становится опасностью для нашего организма", – предупредила психолог.

Лариса Дидковская советует с информационным потоком – с этим, на что именно в этом потоке обращать внимание – "тратиться целесообразно, селективно и выборочно".

