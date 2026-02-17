Зеленский раскритиковал давление США и рассказал, будет ли участвовать в выборах в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение, которое предусматривает одностороннюю передачу России территорий на востоке страны. Основным камнем преткновения остается контроль над Донбассом, около 10 процентов которого находится под контролем Украины.

Об этом он сказал во вторник во время интервью в Axios на фоне очередного раунда переговоров между Киевом и Москвой в Женеве. Издание отмечает, что разговор состоялся одновременно с третьим раундом прямых переговоров между украинскими и российскими представителями.

"Украинский народ отверг бы такое соглашение", – сказал Зеленский.

Позиция по Донбассу

По словам президента, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия якобы действительно стремится завершить войну. Они советовали координировать позицию с украинской переговорной группой, исходя из этого предположения.

Впрочем, Зеленский дал понять, что настроен более сдержанно. Он также отметил, что не стоит заставлять его продвигать видение мира, которое украинцы воспримут как "неудачную историю".

Давление и реакция

Отдельно президент высказался относительно публичных заявлений главы Белого дома Дональд Трамп. Зеленский назвал несправедливым то, что Трамп публично призвал именно Украину, а не Россию, идти на уступки.

Он предположил, что давить на Киев может быть проще, чем на большую по размерам Россию. Но, по его словам, путь к длительному миру не заключается в том, чтобы "отдать победу" президенту РФ Путину.

Трамп в последние дни дважды заявлял, что ответственность за уступки лежит на Зеленском. "Я надеюсь, что это лишь его тактика, а не решение", – сказал украинский президент.

В то же время он поблагодарил Трампа за усилия, направленные на достижение мира, и добавил, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не имеют характера публичного давления. "Мы уважаем друг друга", – отметил Зеленский, подчеркнув, что не является человеком, который легко поддается давлению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Зеленский отметил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров.

