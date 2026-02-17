Норвежский горнолыжник претендовал на 'золото' ОИ-2026, но ошибся и ушел в лес. Видео

Вице-чемпион мира по горнолыжному спорту Атле Ли Макграт лидировал после первого заезда в слаломе на Олимпиаде-2026, но во второй попытке сошел с дистанции и ушел в лес неподалеку от трассы. Через несколько часов 25-летний норвежец вернулся и пересек финишную черту, демонстрируя поднятый кулак.

Макграт начал финальный заезд уверенно, однако уже на тринадцатой воротке потерял контроль и упал, лишившись шансов на "золото".

После падения он ушел в лес, где провел некоторое время в одиночестве, прежде чем вернуться к подножью склона.

Финиш спортсмена сопровождался поднятым вверх кулаком, что стало символическим завершением заезда. В итоге Атле Ли Макграт стал обладателем "серебра".

Атле рассказал о пережитых эмоциях: он признался, что это был один из самых тяжелых спортивных дней в его жизни и что ему потребуется много времени, чтобы преодолеть психологический удар.

По словам Макграта, поддержка семьи и близких помогла ему справиться с эмоциональным стрессом: "Мне действительно повезло, что моя семья здесь. Это было очень тяжело, но их поддержка необходима".

Спортсмен ранее потерял дедушку, и этот личный удар совпал с Олимпийскими играми. Несмотря на падение, Макграт подчеркнул, что продолжит работу и ждет следующей возможности через четыре года.

"Золото" выиграл Лоик Мейяр, "серебро" Фабио Гштрайна, отставшего от Лоика на 0,35 секунды, стало сенсацией, а "бронза" досталась Генрику Кристофферсену.

Макграт, серебряный призер мирового чемпионата 2025 года в Заальбахе, имеет пять побед на этапах Кубка мира и 18 подиумов в слаломе и гигантском слаломе.

