Экс-министр юстиции Герман Галущенко и до сих пор действующий заместитель министра юстиции Евгений Пикалов лично согласовывали, в какой именно камере СИЗО в течение почти пяти месяцев по заказу Службы безопасности Украины будет находиться детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, привлеченный к операции "Мидас".

На засіданні з обрання запобіжного заходу вже тепер підозрюваного Галущенка прокурор САП зачитав наступне із протоколу огляду вмісту телефону Галущенка:

21 липня 2025 року Пікалов написав Галущенку повідомлення такого змісту: "Поступило прохання СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому скоріш за все оберуть запобіжний захід і завтра привезуть на Лук’янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами".

Це повідомлення було відправлене за день (!) до засідання про обрання детективу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у сумнозвісному Печерському суді, що відбулось 22 липня. За словами прокурора, того ж дня Пікалов скинув Галущенку фото камери. Галущенко відповів "плюс".

Ці факти вже самі по собі викликають огиду. Але мені є що додати з цього приводу.

11 вересня 2025 року я звернулась до Міністерства юстиції з вимогою перевірити дотримання належних умов утримання детектива Магамедрасулова та його літнього батька. 16 вересня 2025 року я отримала відповідь за підписом того самого Євгена Пікалова, який поінформував мене, що йому необхідно більше часу — для проведення службового розслідування.

"Розслідував" Євген Пікалов майже місяць — 4 жовтня 2025 року я отримала відписку за його підписом про те, що "матеріально-побутові та санітарні умови у зазначених камерних приміщеннях відповідають вимогам відомчих нормативно-правових актів, їх технічний стан задовільний". Також Пікалов заявив, що у проханні отримати платну камеру хоча б літньому батьку Магамедрасулова могло бути відмовлено "у разі відсутності вільних місць у таких камерах або неможливості забезпечення вимог роздільного тримання".

Дякуючи НАБУ і САП, ми тепер чудово знаємо, чому насправді детектив Магамедрасулов впродовж п’яти місяців сидів саме в такій камері СІЗО в найгірших умовах.

Публічно звертаюся до заступника міністра юстиції. Пане Пікалов, невдовзі ваш колишній керівник може поїхати у СІЗО. Попіклуйтесь, щоби йому дісталась колишня камера Магамедрасулова. А потім одразу пишіть заяву про відставку.