Вышел из дома – а там уже кто-то живет: украинка раскритиковала страну ЕС и назвала альтернативу

Выбирая страну для жизни за рубежом, следует учитывать ситуацию на рынке недвижимости, фактор безопасности, другие местные особенности и расстояние до Украины. Именно поэтому между Испанией и Италией некоторые украинцы останавливаются на последней.

Среди них оказалась и украинка Татьяна Лысюк(@dr_tannyy). В 2024 году женщина уехала из Украины в Польшу, но и там не прижилась – она перечислила причины, по которым между Испанией и Италией выбрала последнюю, где уже приобрела собственное жилье.

"Оккупанты"

Проблема "оккупантов" – формы сквоттинга, когда посторонние люди (часто мигранты) занимают не только заброшенное, но и обжитые помещения – широко известна в Испании. Блогерша назвала их одной из причин, почему она выбрала Италию.

"В Испании можно выйти за хлебом, а вернуться в дом, где уже живут чужие люди. И закон часто на их стороне. Выселение может длиться годами. В Италии мой дом – это моя крепость", – отмечает Татьяна.

Цены на недвижимость

Испанский рынок недвижимости сильно перегрет. Поэтому, имея необходимую сумму на руках, Татьяна решила приобрести собственный дом в Италии.

"Из-за бешеного наплыва мигрантов и спроса рынок в Испании перегрет. За цену "убитой" квартиры в Аликанте я купила полноценный дом в итальянских горах", – говорит украинка.

Безопасность

О количестве уличных воров в Испании – особенно в крупных туристических городах – мало кто не слышал. В Италии эта проблема не так распространена.

"В Испании телефон иногда держишь двумя руками, чтобы не поехал на байке мимо тебя. В моей итальянской деревне можно забыть ключи в дверях – и ничего не случится", – говорит женщина.

Культ еды

Татьяна сделала выбор в пользу Италии еще и из-за отношения к еде в этой стране. По ее словам, здесь даже "случайный круассан на заправке – невероятный". Кроме того, благодаря строгому контролю качества продуктов, они пахнут жизнью, а не пластиком.

Расстояние до Украины

Добраться до Украины из Италии на авто можно за сутки. Тогда как путь из Испании займет три дня изнурительной дороги через половину Европы.

Как уже сообщал. что в 2026 году украинцы в Италии сохранят временную защиту для украинских беженцев, ведь страна позволяет восстановить permesso di soggiorno и гарантирует право на проживание, работу и доступ к социальным услугам как минимум до марта 2027 года. Кроме этого, Италия оказывает финансовую поддержку беженцам – по 300 евро (14 955 грн) на человека в течение трех месяцев, а для семей с детьми дополнительно по 150 евро (7 477 грн) на каждого ребенка.

