Политическая часть переговоров по Украине 'зашла в тупик' – медиа

Возвращение Владимира Мединского, советника российского диктатора, в состав делегации страны-агрессоры, негативно повлияло на переговоры Украины и РФ в Женеве. Встреча политической группы 17 февраля "зашла в тупик".

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х. Такую информацию о ходе переговоров ему предоставили два осведомленных источника.

"Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня зашли в тупик. Источники отметили, что причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", – написал Равид.

Накануне начала переговоров в России заявили, что в Женеве будет обсуждаться больше вопросов, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби.В частности, в Кремле рассчитывают на обсуждение "темы территорий" – именно для этого, мол, Москва и отправляет в Швейцарию псевдоисторика Владимира Мединского.

Что говорит украинская сторона

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios высказался по поводу возвращения Мединского к роли руководителя российской делегации. Глава государства отметил, что тот, как и Путин, любит философствовать об "исторических корнях" войны.

Он выразил беспокойство, что, учитывая возвращение Мединского, российская делегация попытается превратить переговоры во "встречу и приветствие" или вернется к исходной точке, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.

"У нас нет времени на все это дерьмо. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", – сказал Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вечером 17 февраля сообщил, что "на сегодня и политический, и военный блоки завершили работу". По его словам, после совместной части встречи стороны работали в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", – отмечал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве начался очередной раунд переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. Украинская сторона работает в рамках согласованных президентом рамок и сосредотачивается на практических решениях, которые могут приблизить устойчивый мир.

Переговоры проходят без завышенных ожиданий, но с четким фокусом на результат.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о будущих переговорах на уровне лидеров.

