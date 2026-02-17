'Люди не простят': Зеленский объяснил, на какое мирное соглашение не согласится Украина

Украинцы не согласятся на мирное соглашение, которое предусматривает выход Украины из Донбасса и его передачу России. Они скорее поддержат заморозку войны по линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios. Он беседовал с журналистами издания на фоне переговоров Украины, России и США в швейцарской Женеве.

Как отметил глава государства, Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

И если это соглашение будет предусматривать, что ВСУ просто выйдут из Донецкой области, пренебрегая суверенитетом и жертвуя людьми, которые там проживают, оно потерпит провал на голосовании.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят США. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", – сказал Зеленский.

По его словам, украинцы не могут понять, почему их просят отказаться от своих территорий.

Если же соглашение просто заморозит текущую линию фронта, украинский народ его примет, считает президент.

"Я думаю, что если мы пропишем в документе, что мы остаемся там, где мы есть на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", –- добавил Зеленский.

Зеленский раскрыл детали переговоров

Президент рассказал, что представители США на переговорах Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Россия якобы искренне хочет завершить войну, и он должен на этой основе координировать действия со своей делегацией перед началом переговоров.

Однако Зеленский дал понять, что он настроен гораздо пессимистичнее. Он также посоветовал Виткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его "продать" украинцам видение мира, которое они сочтут "неудачной историей".

Американские посредники предложили Украине вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной". При этом Вашингтон не занял позиции относительно того, какая страна будет иметь там суверенитет.

Зеленский отметил, чтоготов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отклонил претензии России на суверенитет над этой зоной.

Россия, по словам Владимира Зеленского, хочет полностью контролировать Донбасс – или через переговоры, или силой. Поиск решения, которое устроит обе стороны, остается главной задачей американских посредников на переговорах на этой неделе, добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне переговоров Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на конкретные шаги партнеров для принуждения России к миру.

